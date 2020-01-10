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رئيس أوكرانيا: الطائرة المنكوبة قد تكون أسقطت بصاروخ

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*يمن برس - وكالات



أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران قد تكون أسقطت بصاروخ، لكن هذا لم يؤكد بعد.



وقال الرئيس الأوكراني، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.



وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التحقيق، في وقت لاحق اليوم الجمعة.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الخميس إن الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني وذلك استنادا إلى مصادر كندية وغيرها.



وكان الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اتفقا أمس من خلال مكالمتهما الهاتفية على إجراء تحقيق دقيق وسريع في ملابسات كارثة تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية في إيران.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران قد تكون أسقطت بصاروخ، لكن هذا لم يؤكد بعد.وقال الرئيس الأوكراني، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التحقيق، في وقت لاحق اليوم الجمعة.وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الخميس إن الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني وذلك استنادا إلى مصادر كندية وغيرها.وكان الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اتفقا أمس من خلال مكالمتهما الهاتفية على إجراء تحقيق دقيق وسريع في ملابسات كارثة تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية في إيران.







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