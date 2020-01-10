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الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا مصريًا

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*يمن برس - متابعة خاصة

احتجزت مليشيات الحوثي مركبين مصريين على متنهما 20 صياداً بعد أن جنحا ودخلا المياه الإقليمية اليمنية.



وقال نقيب الصيادين في مصر حمدي الغرباوي، إن المراكب المحتجزة لدى الحوثيين على متنها 20 صيادًا من أبناء مدينة عزبة البرج المصرية، حيث تم تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم.



وأشار الغرباوي إلى أن المركبين هما “وان تو” و”المصطفى الهادى” ويحملان تصاريح عمل من السويس وغادرا ميناء برنيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.



وناشد نقيب الصيادين وزارة الخارجية بالتدخل الفوري للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهم بمحافظة الحديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك احتجزت مليشيات الحوثي مركبين مصريين على متنهما 20 صياداً بعد أن جنحا ودخلا المياه الإقليمية اليمنية.وقال نقيب الصيادين في مصر حمدي الغرباوي، إن المراكب المحتجزة لدى الحوثيين على متنها 20 صيادًا من أبناء مدينة عزبة البرج المصرية، حيث تم تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم.وأشار الغرباوي إلى أن المركبين هما “وان تو” و”المصطفى الهادى” ويحملان تصاريح عمل من السويس وغادرا ميناء برنيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.وناشد نقيب الصيادين وزارة الخارجية بالتدخل الفوري للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهم بمحافظة الحديدة.







الحوثيون احتجاز صيادين مصريين



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