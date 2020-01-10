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بالفيديو الثلوج تغطي مناطق شمال السعودية

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*يمن برس - متابعات



غطّت الثلوج مساحات واسعة من مرتفعات تبوك شمال السعودية، اليوم الجمعة، حيث شملت اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب.



ووثّقت صحيفة "سبق" السعودية صورا لأماكن تساقط الثلوج في منطقتي علقان والظهر، حيث اكتست الأرض بالأبيض، فيما حرص المتنزهون والهواة على التقاط الصور وصناعة مجسمات من الثلوج.



وتُعرف هذه المرتفعات اليوم بـ "منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبا.



ولا تدوم الثلوج في تلك المناطق وقتا طويلا وتبدأ بالذوبان بمجرد شروق الشمس ولا تستمر أكثر من 24 ساعة إلا إذا توالى تساقط الثلوج.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك غطّت الثلوج مساحات واسعة من مرتفعات تبوك شمال السعودية، اليوم الجمعة، حيث شملت اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب.ووثّقت صحيفة "سبق" السعودية صورا لأماكن تساقط الثلوج في منطقتي علقان والظهر، حيث اكتست الأرض بالأبيض، فيما حرص المتنزهون والهواة على التقاط الصور وصناعة مجسمات من الثلوج.وتُعرف هذه المرتفعات اليوم بـ "منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبا.ولا تدوم الثلوج في تلك المناطق وقتا طويلا وتبدأ بالذوبان بمجرد شروق الشمس ولا تستمر أكثر من 24 ساعة إلا إذا توالى تساقط الثلوج.

- فيديو :









ثلوج تبوك السعودية



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