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بدء خسوف قمري تشهده مصر وعدد من البلدان
الجمعة, 10 يناير, 2020 10:08:00 مساءً

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بدء خسوف قمري تشهده مصر وعدد من البلدان

*يمن برس - متابعة خاصة

بدأ منذ قليل، أول خسوف قمرى فى 2020، في دولة مصر وعدد من بلدان العالم، من نوع شبه الظل.

وقال فلكيون إنه خلال هذا الخسوف لا يعبر القمرالجزء المظلم من ظل الأرض”الظل” ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت ”شبه الظل” لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، إضاءة خافته.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية المصري برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريباً، و بداية الخسوف في الساعة السابعة وثماني دقائق وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأثنتي عشرة دقيقة تقريباً، أما ذروته (وسطه) التي يحجب فيها ظل الأرض90 % تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءاً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.


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خاص - يمن برس

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