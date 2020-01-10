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تخلص من الكرش والدهون بأكل وشرب هذه الأطعمة

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*يمن برس - متابعة خاصة



تراكم الدهون في منطقة البطن، أو ما يطلق عليه "الكرش"، يعتبر مشكلة كبيرة تؤرق الكثيرين، وبالطبع "الكرش" هو النتاج الطبيعي لاتباع أسلوب حياة غير صحي، فيما يخص الطعام والشراب ومستوى المجهود المبذول على مدار اليوم.



فتراكم الدهون في منطقة البطن، يؤدي للكثير من المشاكل الصحية مثل الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وضغط الدم المرتفع، وتراكم الدهون على الكبد، وأمراض الكلى، والسرطان، خاصة سرطان الثدي والقولون والمعدة، إضافة إلى التعرض للسكتات الدماغية، حسب ما جاء فى موقع "العربية".



والحل لهذه المشكلة بسيط جدًا، وهو أن نوقف تناول الأطعمة التي تغذي الخلايا الدهنية، ونكثر من الأطعمة التي تحرق الدهون وتخلصنا منها ومن السموم التي تنتج عنها في الجسم.



يقدم موقع "ديلي هيلث بوست" Daily Health Post، ينصح الأطباء بـ12 نوعاً من الأطعمة التي تساعدنا في التخلص من "الكرش"، علاوة على طعمها اللذيذ والشهي.. وهي:



1-الزبادي



وهو من الأطعمة الرائعة والمغذية جداً نظراً؛ لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم والبكتيريا المفيدة (البروبيوتيك)، وكلها عناصر تمد الجسم بالطاقة وتساعده في التخلص من الوزن الزائد، ومن أفضل أنواعه "الزبادي اليوناني"؛ نظراً لأنه غني بالبروتين وقليل السكر.



2- الشوفان



هو من الأطعمة الصديقة للأنظمة الغذائية التي تهدف لخفض الوزن؛ نظراً لأنه غني بالألياف. والشوفان يساعد في الوقاية من السمنة ويحسن من وظائف الكبد.



3-الشعير



مثل الشوفان، فإن حبوب الشعير غنية بالألياف التي تساعد في بطء الهضم، وبالتالي يُكسب الشعور بالشبع لمدة طويلة، كما أنه يقلل الشهية.



4- الشاي الأخضر



هو من أهم مصادر مضادات الأكسدة، كما أنه يساعد في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ولأفضل النتائج يمكن تناول الشاي الأخضر قبيل ممارسة الرياضة بحوالي نصف الساعة.



5- البيض



من المصادر الطبيعية للبروتين وفيتامين "B12"، وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لمدة 5 أيام في الأسبوع، فقدوا الوزن بمعدلات أكبر من الذين تناولوا عناصر أغذية صحية أخرى في وجبة الفطور.



6- زيت الزيتون



هو عنصر أساسي في أنظمة التغذية الصحية والصديقة للقلب، وينصح به الأطباء للتخلص من الوزن الزائد.



7- اللوز



من الأطعمة الرائعة لحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، خاصة لدى السيدات، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول من 7 إلى 10 حبات من اللوز يومياً كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية.



8-الجوز (عين الجمل)



ينصح خبراء التغذية بتناول من 3 إلى 5 حبات من الجوز، بصفة يومية، حيث يمد الجسم بالماغنسيوم الذي يحتاجه، ويعطي إحساساً بالشبع عند تناوله كوجبة خفيفة وسط النهار.



9- السالمون



إضافة لفوائده العديدة، فإن سمك السالمون غني بالأوميجا-3، وهو يساعد في وقاية الجسم من تخزين الطاقة على شكل دهون.



10- التوت الأزرق



هو من أفضل الأطعمة التي تخلص الجسم من الدهون، خاصة بمنطقة البطن، فهو يؤثر بشكل مباشر على عملية حرق الدهون والجلوكوز.



11- الكرز



هو من الأطعمة التي تساعد على النوم الهادئ، ولتحسين نوعية النوم فإن الجسم يستهلك الطاقة بطريقة مفيدة بدلا من تخزينها في شكل دهون. ولأفضل النتائج يمكن تناول عصير الكرز قبل النوم بساعة أو اثنتين.



12- حبوب الفاصوليا



فهي غنية بالبروتين والألياف، علاوة على أنها قليلة السعرات الحرارية، وتساعد في تنظيف القولون، كما أنها تبطئ عملية الهضم، وبالتالي تعطي شعوراً بالشبع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تراكم الدهون في منطقة البطن، أو ما يطلق عليه "الكرش"، يعتبر مشكلة كبيرة تؤرق الكثيرين، وبالطبع "الكرش" هو النتاج الطبيعي لاتباع أسلوب حياة غير صحي، فيما يخص الطعام والشراب ومستوى المجهود المبذول على مدار اليوم.فتراكم الدهون في منطقة البطن، يؤدي للكثير من المشاكل الصحية مثل الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وضغط الدم المرتفع، وتراكم الدهون على الكبد، وأمراض الكلى، والسرطان، خاصة سرطان الثدي والقولون والمعدة، إضافة إلى التعرض للسكتات الدماغية، حسب ما جاء فى موقع "العربية".والحل لهذه المشكلة بسيط جدًا، وهو أن نوقف تناول الأطعمة التي تغذي الخلايا الدهنية، ونكثر من الأطعمة التي تحرق الدهون وتخلصنا منها ومن السموم التي تنتج عنها في الجسم.يقدم موقع "ديلي هيلث بوست" Daily Health Post، ينصح الأطباء بـ12 نوعاً من الأطعمة التي تساعدنا في التخلص من "الكرش"، علاوة على طعمها اللذيذ والشهي.. وهي:1-الزباديوهو من الأطعمة الرائعة والمغذية جداً نظراً؛ لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم والبكتيريا المفيدة (البروبيوتيك)، وكلها عناصر تمد الجسم بالطاقة وتساعده في التخلص من الوزن الزائد، ومن أفضل أنواعه "الزبادي اليوناني"؛ نظراً لأنه غني بالبروتين وقليل السكر.2- الشوفانهو من الأطعمة الصديقة للأنظمة الغذائية التي تهدف لخفض الوزن؛ نظراً لأنه غني بالألياف. والشوفان يساعد في الوقاية من السمنة ويحسن من وظائف الكبد.3-الشعيرمثل الشوفان، فإن حبوب الشعير غنية بالألياف التي تساعد في بطء الهضم، وبالتالي يُكسب الشعور بالشبع لمدة طويلة، كما أنه يقلل الشهية.4- الشاي الأخضرهو من أهم مصادر مضادات الأكسدة، كما أنه يساعد في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ولأفضل النتائج يمكن تناول الشاي الأخضر قبيل ممارسة الرياضة بحوالي نصف الساعة.5- البيضمن المصادر الطبيعية للبروتين وفيتامين "B12"، وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لمدة 5 أيام في الأسبوع، فقدوا الوزن بمعدلات أكبر من الذين تناولوا عناصر أغذية صحية أخرى في وجبة الفطور.6- زيت الزيتونهو عنصر أساسي في أنظمة التغذية الصحية والصديقة للقلب، وينصح به الأطباء للتخلص من الوزن الزائد.7- اللوزمن الأطعمة الرائعة لحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، خاصة لدى السيدات، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول من 7 إلى 10 حبات من اللوز يومياً كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية.8-الجوز (عين الجمل)ينصح خبراء التغذية بتناول من 3 إلى 5 حبات من الجوز، بصفة يومية، حيث يمد الجسم بالماغنسيوم الذي يحتاجه، ويعطي إحساساً بالشبع عند تناوله كوجبة خفيفة وسط النهار.9- السالمونإضافة لفوائده العديدة، فإن سمك السالمون غني بالأوميجا-3، وهو يساعد في وقاية الجسم من تخزين الطاقة على شكل دهون.10- التوت الأزرقهو من أفضل الأطعمة التي تخلص الجسم من الدهون، خاصة بمنطقة البطن، فهو يؤثر بشكل مباشر على عملية حرق الدهون والجلوكوز.11- الكرزهو من الأطعمة التي تساعد على النوم الهادئ، ولتحسين نوعية النوم فإن الجسم يستهلك الطاقة بطريقة مفيدة بدلا من تخزينها في شكل دهون. ولأفضل النتائج يمكن تناول عصير الكرز قبل النوم بساعة أو اثنتين.12- حبوب الفاصوليافهي غنية بالبروتين والألياف، علاوة على أنها قليلة السعرات الحرارية، وتساعد في تنظيف القولون، كما أنها تبطئ عملية الهضم، وبالتالي تعطي شعوراً بالشبع.







تخلص من الدهون والكرش أطعمة



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