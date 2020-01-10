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أجسام غريبة تظهر في سماء جبهة ثرة بأبين

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*يمن برس - متابعة خاصة



شوهدت اليوم الجمعة أكثر من عشرة أجسام غريبة تطير في سماء جبهة ثره في محافظة أبين.



ونقل المركز الأعلامي للجبهة عن ضابط العمليات لجبهة ثره سالم البركاني أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم

حيث كانت الأجسام تسير في خط واحد، وجميعها مضيئة ومتجهة نحو الجهة اليمنى من الجبهة.



وحاولت الدفاعات الجوية في الجبهة إسقاط تلك الأجسام إلا أن المسافة كانت بعيدة جدا.



ورجح البركاني أن تكون تلك الأجسام طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات ولكن إلى وقت كتابة الخبر لم يتم التأكد من نوعية تلك الأجسام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شوهدت اليوم الجمعة أكثر من عشرة أجسام غريبة تطير في سماء جبهة ثره في محافظة أبين.ونقل المركز الأعلامي للجبهة عن ضابط العمليات لجبهة ثره سالم البركاني أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليومحيث كانت الأجسام تسير في خط واحد، وجميعها مضيئة ومتجهة نحو الجهة اليمنى من الجبهة.وحاولت الدفاعات الجوية في الجبهة إسقاط تلك الأجسام إلا أن المسافة كانت بعيدة جدا.ورجح البركاني أن تكون تلك الأجسام طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات ولكن إلى وقت كتابة الخبر لم يتم التأكد من نوعية تلك الأجسام.







أجسام غريبة جبهة ثرة أبين



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