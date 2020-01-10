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امرأة تضع توأمين مرتين في سنة واحدة
الجمعة, 10 يناير, 2020 11:51:00 مساءً

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امرأة تضع توأمين مرتين في سنة واحدة
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*يمن برس - متابعات
أنجبت مواطنة أمريكية من مدينة ويساب الم بيتش بولاية فلوريدا، مرتين توأمين خلال سنة واحدة.

وتفيد قناة WPTV-TV التلفزيونية، بأن المواطنة الكسندريا وليستون أنجبت في شهر مارس 2019 التوأم مارك ومالاشي، وفي شهر مايو 2019 علمت أنها حامل بتوأم أيضا، وفي 27 ديسمبر 2019 أنجبت كيلين وكالب وتقول "لم أعتقد يوما ما بأني سأنجب توأما".

وقد علمت المرأة مؤخرا، أن جدتيها أنجبتا توائم دائما، ولكنهم لم يبقوا على قيد الحياة. ولهذه المرأة ابنة عمرها ثلاث سنوات وتقول "بصراحة شخصيتها معقدة، ويبدو الأمر كما لو أنني لم أربِ طفلًا واحدًا ، بل ربيت اثنين".

وقد غادرت كالب يوم 6 يناير الجاري ردهة العناية المركزة أما شقيقها كيلين فلا يزال تحت مراقبة الأطباء. والآن تنتظر الأم اجتماع العائلة بكامل أفرادها وتنظيم أمسية عائلية. وتقول "أشعر وكأني ربحت الجائزة الكبرى مرتين".

ويذكر أن ليليا كونوفالوفا من مدينة أورالسك في كازاخستان أنجبت عام 2019 توأما بفارق زمني قدره 2.5 شهر. وقد اتضح فيما بعد أن في جسمها رحما مزدوجا.


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خاص - يمن برس

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