الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / الكشف عن أسباب اختفاء الماء من على سطح المريخ

الكشف عن أسباب اختفاء الماء من على سطح المريخ

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

إتضح لفريق علماء دولي، أن كوكب المريخ يفقد الماء أسرع مما كان يعتقد الباحثون، على أساس النظريات والمتابعات.



ويفيد موقع EurekAlert، بأن علماء الكواكب درسوا وحللوا البيانات التي حصلوا عليها من المسبار Trace Gas Orbiter في إطار برنامج ExoMars، واتضح لهم، أن اختفاء الماء تدريجيا يجري في الطبقات العليا للغلاف الجوي للكوكب الأحمر. وبسبب أشعة الشمس، تتحلل جزيئات الماء إلى ذرات الهيدروجين والأكسجين، ونظرا لضعف قوة الجاذبية للكوكب، فإنها تنطلق في الفضاء الواسع. لذلك تتراكم أعلى نسبة من الرطوبة على ارتفاع 80 كيلومترا فوق سطح المريخ.



وأن بعض مناطق الغلاف الجوي للكوكب مشبعة بالرطوبة وتحتوي على بخار الماء بمقدار 10-100 مرة أكثر ما تسمح به درجات الحرارة نظريا. وهذا يساعد على زيادة كميات الماء التي تخرج من الغلاف الجوي في مواسم محددة.



ويذكر أن علماء الفلك الأمريكيين رصدوا في ديسمبر 2019 على الكوكب الأحمر ضوء أشعة فوق بنفسجية ، يشير إلى اختفاء كميات كبيرة من الماء من سطح الكوكب ومن غلافه الجوي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إتضح لفريق علماء دولي، أن كوكب المريخ يفقد الماء أسرع مما كان يعتقد الباحثون، على أساس النظريات والمتابعات.ويفيد موقع EurekAlert، بأن علماء الكواكب درسوا وحللوا البيانات التي حصلوا عليها من المسبار Trace Gas Orbiter في إطار برنامج ExoMars، واتضح لهم، أن اختفاء الماء تدريجيا يجري في الطبقات العليا للغلاف الجوي للكوكب الأحمر. وبسبب أشعة الشمس، تتحلل جزيئات الماء إلى ذرات الهيدروجين والأكسجين، ونظرا لضعف قوة الجاذبية للكوكب، فإنها تنطلق في الفضاء الواسع. لذلك تتراكم أعلى نسبة من الرطوبة على ارتفاع 80 كيلومترا فوق سطح المريخ.وأن بعض مناطق الغلاف الجوي للكوكب مشبعة بالرطوبة وتحتوي على بخار الماء بمقدار 10-100 مرة أكثر ما تسمح به درجات الحرارة نظريا. وهذا يساعد على زيادة كميات الماء التي تخرج من الغلاف الجوي في مواسم محددة.ويذكر أن علماء الفلك الأمريكيين رصدوا في ديسمبر 2019 على الكوكب الأحمر ضوء أشعة فوق بنفسجية ، يشير إلى اختفاء كميات كبيرة من الماء من سطح الكوكب ومن غلافه الجوي.







الكشف عن سبب اختفاء الماء المريخ



شارك الخبر أصدقاءك:



551

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







