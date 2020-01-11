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ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت بيضتين في اليوم؟

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*يمن برس - متابعة خاصة

هناك اعتقاد قديم يعتبر أن صفار البيض يزيد من نسبة الكولسترول في الجسم، دراسات جديدة أشارت إلى أن الكولسترول الطبيعي الذي ينتجه الجسم ينخفض معدل إنتاجه عند حصول الجسم على حاجته من الكولسترول من الطعام. والكولسترول ليس مركب عديم الجدوى أو يمكن الاستغناء عنه، فهو يلعب دور أساسي في إعطاء الجسم القدرة على تصنيع التستوستيرون والإستروجين والكورتيزول، وكلها هرمونات مهمة جداً للجسم.



وجدت دراسة حديثة أن 70% من الأشخاص الذي يداومون على أكل ما لا يقل عن بيضة ولا يزيد عن 3 بيضات يومياً، لم تظهر عليهم أي آثار سلبية نتيجة هذه المداومة، أما 30% فقد وجد لديهم تغير إيجابي في البروتين الدهني منخفض الكثافة الذي يطلق عليه لقب الكولسترول السيئ، فقد تمددت جزيئاته المتكثفة مما قلل من المخاطر الصحية التي يسببها. المجموعة الوحيدة التي تأثرت بشكل سلبي خلال الدراسة هي مرضى السكر حيث ازدادت احتمالية إصابتهم بأمراض القلب.



فوائد البيض

1- يزودنا البيض بنوعية ممتازة من البروتين، بالإضافة إلى الكولين وهو من المواد الأساسية المغذية للجسم والتي يجهلها أغلب الناس، على الرغم من دورها الحيوي في وظائف الدماغ.



2- وجدت دراسة أن تناول بيضة واحدة يومياً يمنع إصابة الإنسان بمرض التنكس البقعي، وهو مرض يصيب الكبار في السن ويؤدي إلى فقدان البصر في مركز المجال البصري.



3- المداومة على أكل البيض تحافظ على صحة الشعر والأظافر، نظراً لأن البيض غني بالكبريت وبتشكيلة واسعة من الفيتامينات والمعادن.



4- أكل البيض بشكل يومي أمر ضروري بالنسبة للمرأة الحامل، لأن البيض أفضل مصدر للكولين، وكما قلنا فالكولين له دور حيوي في وظائف الدماغ، وبالنسبة للجنين فدوره أعظم حيث يساعد في عملية نمو الدماغ، ناهيك عن أنه يقلل من احتمالية إصابة الجنين بالاضطرابات العقلية، وبمتلازمة داون، ويقلل من احتمالية الإصابة بالخرف عند الكبر.



5- مضادات الأكسدة الموجودة في البيض تساعد على تقليل احتمالية إصابة الإنسان بالسرطان وبأمراض القلب، وعلى الرغم من أن قلي وسلق البيض يؤدي إلى خفض كمية مضادات الأكسدة إلى النصف إلا أنها تظل كمية معتبرة وذات نفع كبير.



6- أفادت دراسة في سنة 2009 أن البروتين الموجود في البيض من الممكن أن يقلل من مستوى ضغط الدم، وبالتالي يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هناك اعتقاد قديم يعتبر أن صفار البيض يزيد من نسبة الكولسترول في الجسم، دراسات جديدة أشارت إلى أن الكولسترول الطبيعي الذي ينتجه الجسم ينخفض معدل إنتاجه عند حصول الجسم على حاجته من الكولسترول من الطعام. والكولسترول ليس مركب عديم الجدوى أو يمكن الاستغناء عنه، فهو يلعب دور أساسي في إعطاء الجسم القدرة على تصنيع التستوستيرون والإستروجين والكورتيزول، وكلها هرمونات مهمة جداً للجسم.وجدت دراسة حديثة أن 70% من الأشخاص الذي يداومون على أكل ما لا يقل عن بيضة ولا يزيد عن 3 بيضات يومياً، لم تظهر عليهم أي آثار سلبية نتيجة هذه المداومة، أما 30% فقد وجد لديهم تغير إيجابي في البروتين الدهني منخفض الكثافة الذي يطلق عليه لقب الكولسترول السيئ، فقد تمددت جزيئاته المتكثفة مما قلل من المخاطر الصحية التي يسببها. المجموعة الوحيدة التي تأثرت بشكل سلبي خلال الدراسة هي مرضى السكر حيث ازدادت احتمالية إصابتهم بأمراض القلب.فوائد البيض1- يزودنا البيض بنوعية ممتازة من البروتين، بالإضافة إلى الكولين وهو من المواد الأساسية المغذية للجسم والتي يجهلها أغلب الناس، على الرغم من دورها الحيوي في وظائف الدماغ.2- وجدت دراسة أن تناول بيضة واحدة يومياً يمنع إصابة الإنسان بمرض التنكس البقعي، وهو مرض يصيب الكبار في السن ويؤدي إلى فقدان البصر في مركز المجال البصري.3- المداومة على أكل البيض تحافظ على صحة الشعر والأظافر، نظراً لأن البيض غني بالكبريت وبتشكيلة واسعة من الفيتامينات والمعادن.4- أكل البيض بشكل يومي أمر ضروري بالنسبة للمرأة الحامل، لأن البيض أفضل مصدر للكولين، وكما قلنا فالكولين له دور حيوي في وظائف الدماغ، وبالنسبة للجنين فدوره أعظم حيث يساعد في عملية نمو الدماغ، ناهيك عن أنه يقلل من احتمالية إصابة الجنين بالاضطرابات العقلية، وبمتلازمة داون، ويقلل من احتمالية الإصابة بالخرف عند الكبر.5- مضادات الأكسدة الموجودة في البيض تساعد على تقليل احتمالية إصابة الإنسان بالسرطان وبأمراض القلب، وعلى الرغم من أن قلي وسلق البيض يؤدي إلى خفض كمية مضادات الأكسدة إلى النصف إلا أنها تظل كمية معتبرة وذات نفع كبير.6- أفادت دراسة في سنة 2009 أن البروتين الموجود في البيض من الممكن أن يقلل من مستوى ضغط الدم، وبالتالي يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.







فوائد البيض صحة



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