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فيديو بث مباشر.. تشييع جثمان الراحل قابوس بن سعيد سلطان عمان السابق

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*يمن برس - متابعات

بدأ العمانيون قبل قليل مراسم تشييع جنازة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد، الذي توفي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.



وأدى آلاف المواطنين صلاة الجنازة على السلطان في الجامع الذي يحمل اسمه، بإمامة المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي.



وأعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .



وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام خلال الأيام الأربعين المقبلة.



وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأ العمانيون قبل قليل مراسم تشييع جنازة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد، الذي توفي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.وأدى آلاف المواطنين صلاة الجنازة على السلطان في الجامع الذي يحمل اسمه، بإمامة المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي.وأعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام خلال الأيام الأربعين المقبلة.وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

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تشييع قابوس عمان



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