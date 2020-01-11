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كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية في جبهة الجب بالضالع
السبت, 11 يناير, 2020 11:31:00 صباحاً

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كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية في جبهة الجب بالضالع
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*يمن برس - متابعة خاصة

كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية هجوماً واسعاً شنته المليشيات الحوثية على جبهة الجب بمحافظة الضالع، أثناء تقدمها إلى وادي صبيرة.

 وقال العقيد عبدالله مخزق القيادي في ألوية المقاومة الجنوبية قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول "إن المليشيات في هذه الأثناء شنت هجومها الفاشل  على مواقع جبهة الجب وتم كسره وتكبيدها خسائر بشرية فادحة ما بين قتيل وجريح".

 مشيراً إلى أن المليشيات بدأت هجومها الذي وصفه بالفاشي والفاشل عقب تقدمها إلى وادي صبيرة وسط تغطية نارية كثيفة..مؤكداً أنه تم التعامل معها من قبل القوات المتمركزة هناك بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والثقيلة.

 مضيفًا أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تخوض أشرس وأعنف المواجهات المستمرة مع مليشيات إيران الانقلابية وقد تم إفشال محاولاتهم البائسة التي حاولوا شنها بهجومهم الذي تلقنوا فيه أعنف الضربات المؤلمة  بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بكثافة واستمرار.


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خاص - يمن برس

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