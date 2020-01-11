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تعرّف على النظام الغذائي والأسرار وراء لياقة كريستيانو رونالدو

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*يمن برس - متابعات

يتبع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نظام غذائي «واعياً» يبقيه بكامل لياقته البدنية، ويساعده في الحفاظ على وزنه وأسلوب حياة صحي.



وأخذ لاعب كرة القدم الذي يبلغ من العمر 34 عاماً ولا يزال في صدارة العالم في عام 2020 تدابير إضافية للبقاء في ذروة عطائه لأطول فترة ممكنة، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



ويتمتع نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بالعديد من الحيل والتقنيات للمحافظة على أفضل حالاته. ويأكل رونالدو ست وجبات صغيرة في اليوم، أي يتناول الطعام كل 3 - 4 ساعات وذلك لدعم عملية الأيض السريعة التي يتمتع بها معظم الرياضيين، بحسب التقرير.



ويسمح نظام رونالدو الغذائي أيضاً بأن يكون لديه عضلات قوية وكتل منخفضة الدهون. وللنجم اختصاصي تغذية يتابعه منذ أيامه في ريال مدريد.



ويأكل رونالدو الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والبروتينات الخالية من الدهن الموجودة في الأسماك، مثل سمك «سووردفيش» و«باس» و«بريم» وسمك القد. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يتناول هذه الأسماك طازجة وغير مجمدة أبداً.



ويوجد دائماً كثير من السلطة على طبق رونالدو، وفي الإفطار يأكل الجبن واللبن قليل الدسم وبعض الفاكهة والأفوكادو.



ويعتبر الدجاج أحد الأطعمة السحرية في نظامه الغذائي لأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون.

وقال باتريس إيفرا، زميل رونالدو في فريق مانشستر يونايتد: «أوصي أي شخص ألا يقبل دعوة رونالدو إلى منزله، لأن هذا الصبي آلة ولا يتوقف عن التمرين أبداً».



وتابع: «ذهبت إلى منزله وكنت متعباً للغاية بعد التدريب، لكن على الطاولة كان هناك سلطة وصدر دجاج وماء فقط، لا مشروبات أخرى».



ويركز رونالدو وينتبه إلى كل فارق بسيط في حياته بعيداً عن الملعب. وفي نظامه الغذائي، تم إلغاء جميع المشروبات الغازية ويتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.



وتعتبر الراحة القسرية ميزة أخرى في أسلوب حياة رونالدو.

وكتب البروفسور نيك ليتلهيس كتاباً مهماً عن النوم، بعنوان: «النوم: أسطورة 8 ساعات... قوة القيلولة... والخطة الجديدة لإعادة شحن جسدك وعقلك».



ونمط النوم لرونالدو ليس الراحة لمدة ثماني ساعات متتالية. بدلاً من ذلك، يقوم اللاعب بتقسيم فترات نومه.



ووفقاً لليتلهيس، فإن ذلك الأمر يعتبر مثالياً للرياضي المحترف، حيث يجب أن ينام على خمس دفعات صغيرة لمدة تسعين دقيقة في المرة الواحدة مقسمة خلال اليوم.



وقد تبنى رونالدو هذه النظرية وينفذ هذه المنهجية كل يوم، حتى عندما يكون في عطلة. وانضم نجم كرة القدم إلى يوفنتوس في صفقة مدتها أربع سنوات تستمر حتى عام 2022.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يتبع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نظام غذائي «واعياً» يبقيه بكامل لياقته البدنية، ويساعده في الحفاظ على وزنه وأسلوب حياة صحي.وأخذ لاعب كرة القدم الذي يبلغ من العمر 34 عاماً ولا يزال في صدارة العالم في عام 2020 تدابير إضافية للبقاء في ذروة عطائه لأطول فترة ممكنة، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ويتمتع نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بالعديد من الحيل والتقنيات للمحافظة على أفضل حالاته. ويأكل رونالدو ست وجبات صغيرة في اليوم، أي يتناول الطعام كل 3 - 4 ساعات وذلك لدعم عملية الأيض السريعة التي يتمتع بها معظم الرياضيين، بحسب التقرير.ويسمح نظام رونالدو الغذائي أيضاً بأن يكون لديه عضلات قوية وكتل منخفضة الدهون. وللنجم اختصاصي تغذية يتابعه منذ أيامه في ريال مدريد.ويأكل رونالدو الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والبروتينات الخالية من الدهن الموجودة في الأسماك، مثل سمك «سووردفيش» و«باس» و«بريم» وسمك القد. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يتناول هذه الأسماك طازجة وغير مجمدة أبداً.ويوجد دائماً كثير من السلطة على طبق رونالدو، وفي الإفطار يأكل الجبن واللبن قليل الدسم وبعض الفاكهة والأفوكادو.ويعتبر الدجاج أحد الأطعمة السحرية في نظامه الغذائي لأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون.وقال باتريس إيفرا، زميل رونالدو في فريق مانشستر يونايتد: «أوصي أي شخص ألا يقبل دعوة رونالدو إلى منزله، لأن هذا الصبي آلة ولا يتوقف عن التمرين أبداً».وتابع: «ذهبت إلى منزله وكنت متعباً للغاية بعد التدريب، لكن على الطاولة كان هناك سلطة وصدر دجاج وماء فقط، لا مشروبات أخرى».ويركز رونالدو وينتبه إلى كل فارق بسيط في حياته بعيداً عن الملعب. وفي نظامه الغذائي، تم إلغاء جميع المشروبات الغازية ويتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.وتعتبر الراحة القسرية ميزة أخرى في أسلوب حياة رونالدو.وكتب البروفسور نيك ليتلهيس كتاباً مهماً عن النوم، بعنوان: «النوم: أسطورة 8 ساعات... قوة القيلولة... والخطة الجديدة لإعادة شحن جسدك وعقلك».ونمط النوم لرونالدو ليس الراحة لمدة ثماني ساعات متتالية. بدلاً من ذلك، يقوم اللاعب بتقسيم فترات نومه.ووفقاً لليتلهيس، فإن ذلك الأمر يعتبر مثالياً للرياضي المحترف، حيث يجب أن ينام على خمس دفعات صغيرة لمدة تسعين دقيقة في المرة الواحدة مقسمة خلال اليوم.وقد تبنى رونالدو هذه النظرية وينفذ هذه المنهجية كل يوم، حتى عندما يكون في عطلة. وانضم نجم كرة القدم إلى يوفنتوس في صفقة مدتها أربع سنوات تستمر حتى عام 2022.







سبب لياقة كريتسيانو



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