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شركة صافر النفطية تصدر بيانًا هامًا وتنفي إشاعات تتعلق بالتصدير

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*يمن برس - متابعة خاصة



أصدرت شركة "صافر" لعمليات الاستكشاف والإنتاج بيانًا نفت فيه صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول وقف عمليات التصدير من قبل من وصفها بـ"بعض النفوس الضعيفة التي لم يرق لها النجاح الاستثنائي المنقطع النظير الذي حققته الشركة من خلال استئناف مشروع تصدير النفط الخام من القطاع 18 عبر ميناء النشيمة النفطي بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات".



‬ وأكد مصدر مسؤول في البيان الرسمي الصادر عن الشركة أن "جميع الشركاء في مشروع التصدير بمن فيهم متعهد نقل النفط الخام يعملون بكل جد وتفاني وإخلاص من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير والذي بلا شك سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف المعيشة للمواطن اليمني".



‬ مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المباشر والمتابعة الحثيثة من قبل الحكومة.



‬ وحسب البيان فقد عبر المدير العام التنفيذي لشركة صافر المهندس، سالم محمد كعيتي، عن استغرابه من نشر مثل تلك الإشاعات السوداء التي تسعى بكل يأس وحقد إلى حجب الحقيقة دون جدوى، مؤكدًا إن صافر شركة حكومية تعمل تحت إشراف وتوجيهات الحكومة اليمنية التي كانت ولا زالت الداعم الأول لمشروع التصدير منذ اللحظة الأولى وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من قبل رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك سعيد، وهو ما ساهم في نجاح مشروع التصدير وتذليل كافة الصعوبات.



‬واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها المنصوص عليها في القانون في مقاضاة كل من نشر أو تسبب في نشر معلومات مغلوطة هدفها الإساءة والتشويه بالشركة بقصد الإضرار بها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت شركة "صافر" لعمليات الاستكشاف والإنتاج بيانًا نفت فيه صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول وقف عمليات التصدير من قبل من وصفها بـ"بعض النفوس الضعيفة التي لم يرق لها النجاح الاستثنائي المنقطع النظير الذي حققته الشركة من خلال استئناف مشروع تصدير النفط الخام من القطاع 18 عبر ميناء النشيمة النفطي بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات".‬ وأكد مصدر مسؤول في البيان الرسمي الصادر عن الشركة أن "جميع الشركاء في مشروع التصدير بمن فيهم متعهد نقل النفط الخام يعملون بكل جد وتفاني وإخلاص من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير والذي بلا شك سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف المعيشة للمواطن اليمني".‬ مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المباشر والمتابعة الحثيثة من قبل الحكومة.‬ وحسب البيان فقد عبر المدير العام التنفيذي لشركة صافر المهندس، سالم محمد كعيتي، عن استغرابه من نشر مثل تلك الإشاعات السوداء التي تسعى بكل يأس وحقد إلى حجب الحقيقة دون جدوى، مؤكدًا إن صافر شركة حكومية تعمل تحت إشراف وتوجيهات الحكومة اليمنية التي كانت ولا زالت الداعم الأول لمشروع التصدير منذ اللحظة الأولى وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من قبل رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك سعيد، وهو ما ساهم في نجاح مشروع التصدير وتذليل كافة الصعوبات.‬واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها المنصوص عليها في القانون في مقاضاة كل من نشر أو تسبب في نشر معلومات مغلوطة هدفها الإساءة والتشويه بالشركة بقصد الإضرار بها.







شركة صافر بيان



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