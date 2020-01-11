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حرمان بلادنا من التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

حرمت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليمن و10 دول أخرى حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية الجمعة.



وقال ستيفان دوغاريك في مؤتمره الصحافي اليومي، إن "10 أعضاء راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة.



وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين.



وأشار المتحدث إلى أن الدول العشر المعنية هي "اليمن، وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا".



وذكّر بأنه في "أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الجمعية العامة أنه بإمكان جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب وفي الصومال الاحتفاظ بحقها في التصويت بالجمعية العامة حتى نهاية الدورة" الحالية في سبتمبر (أيلول).



وينص البند 19 على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.



وتبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة حوالى 3 مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام 6 مليار دولار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حرمت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليمن و10 دول أخرى حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية الجمعة.وقال ستيفان دوغاريك في مؤتمره الصحافي اليومي، إن "10 أعضاء راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة.وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين.وأشار المتحدث إلى أن الدول العشر المعنية هي "اليمن، وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا".وذكّر بأنه في "أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الجمعية العامة أنه بإمكان جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب وفي الصومال الاحتفاظ بحقها في التصويت بالجمعية العامة حتى نهاية الدورة" الحالية في سبتمبر (أيلول).وينص البند 19 على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.وتبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة حوالى 3 مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام 6 مليار دولار.







حرمان بلادنا التصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة



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