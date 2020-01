الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تحذير طبي من البطاط المقلي وإضافة الملح والجبن "سلاح دمار غذائي"

تحذير طبي من البطاط المقلي وإضافة الملح والجبن "سلاح دمار غذائي"

*يمن برس - متابعة خاصة

حذر البروفيسرو إيريك ريم من معهد Harvard T.H Chan School of Public Health في الولايات المتحدة الأميركية من خطر تناول كميات كبيرة من البطاطا المقلية بالزيت. إلا أنه أشار في المقابل إلى أن أكل كمية صغيرة جداً منها بين الحين والآخر مع الكثير من السلطة الخضراء لا يعرض الصحة للخطر.



واعتبر أن البطاطا المقلية هي عبارة عن قنبلة نشاء، لافتاً إلى أن هذه الخضار لا تحتوي على الكثير من المغذيات مقارنة مع الخضار الخضراء.



وأشار ريم في حديث إلى صحيفة New York Times إلى أن قلي البطاطا ثم اضافة الملح والجبنة إليها يحولها إلى "سلاح دمار غذائي"، مضيفاً أن هذا الطبق يتسم بمؤشر غليسيم مرتفع، ما يعني أن تناول الكثير منه يعزز احتمال المعاناة من الوزن الزائد ومن أمراض القلب والشرايين والسكري.



في المقابل قال: "أعتقد أنه من غير الضار أن تحتوي الوجبة على طبق سلطة و6 حبات من البطاطا المقلية"، ونصح بضرورة تحضيرها منزلياً مع الحد من تناول الصلصات الدسمة والجبنة.





