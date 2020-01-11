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الحكومة تجدد رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام

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*يمن برس - متابعة خاصة

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.



وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي طبقاً لما أوردته "سبأ" الحكومية في كلمة اليمن التي ألقاها خلال جلسة النقاش المفتوح حول السلم والأمن الدوليين إن الحوثيين مستمرين في التنصل من الاتفاقيات، آخرها اتفاق السويد.



وأكد "أن الحكومة اليمنية لطالما عبرت عن رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي طبقاً لما أوردته "سبأ" الحكومية في كلمة اليمن التي ألقاها خلال جلسة النقاش المفتوح حول السلم والأمن الدوليين إن الحوثيين مستمرين في التنصل من الاتفاقيات، آخرها اتفاق السويد.وأكد "أن الحكومة اليمنية لطالما عبرت عن رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها".







الحكومة تجدد رغبتها الجادة السلام



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