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هيجان مفاجئ للبحر في عدن ولحج وغرق عدد من قوارب الصيد

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*يمن برس - خاص



قال الباحث المتخصص بشؤون الصيادين والحياة البحرية في خليج عدن رشيدي محمود إن هيجانًا مفاجئًا في للبحر وارتفاعًا في الأمواج شهدتها سواحل لحج وعدن.



وقال محمود في منشور على صفحته في فيس بوك إن العديد من المناطق الساحلية التابعة لمحافظتي عدن ولحج شهدت تغيرًا مفاجئًا في حركة البحر نتج عنه ارتفاع في منسوبه وهيجان لأمواجه.



وأضاف أن ذلك حدث أمسًا السبت في الساعة السابعة والنصف مساءً، مؤكدًا أن حالة هيجان طبيعيه تشهدها كثير من المناطق الساحلية، وتعرف باسم أو مصطلح شملة الميتين ويقصد بها أن هناك مئتي يوم قد مرت على انتهاء الرياح الموسمية والتي تعرف باسم الشمال عند الصيادين.



وأشار محمود إلى أن بعض قوارب الصيد التي كانت راسية بالقرب من الساحل تعرضت إلى الغرق، لارتفاع وهيجان البحر المفاجئ وذلك بعد أن تقطعت حبال المراسي الخاصة بها.



وذكر محمود أن حالة البحر في تلك المناطق لا يزال في حالة مضطربة، منوهًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول للبحر والسباحة فيه أو أثناء التواجد بالقرب من الساحل، وذلك نتيجة هيجان البحر وارتفاع امواجه، والتي قد تحدث ما يعرف بظاهرة الحيسة أو السحي خلال الساعات القادمة.





















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الباحث المتخصص بشؤون الصيادين والحياة البحرية في خليج عدن رشيدي محمود إن هيجانًا مفاجئًا في للبحر وارتفاعًا في الأمواج شهدتها سواحل لحج وعدن.وقال محمود في منشور على صفحته في فيس بوك إن العديد من المناطق الساحلية التابعة لمحافظتي عدن ولحج شهدت تغيرًا مفاجئًا في حركة البحر نتج عنه ارتفاع في منسوبه وهيجان لأمواجه.وأضاف أن ذلك حدث أمسًا السبت في الساعة السابعة والنصف مساءً، مؤكدًا أن حالة هيجان طبيعيه تشهدها كثير من المناطق الساحلية، وتعرف باسم أو مصطلح شملة الميتين ويقصد بها أن هناك مئتي يوم قد مرت على انتهاء الرياح الموسمية والتي تعرف باسم الشمال عند الصيادين.وأشار محمود إلى أن بعض قوارب الصيد التي كانت راسية بالقرب من الساحل تعرضت إلى الغرق، لارتفاع وهيجان البحر المفاجئ وذلك بعد أن تقطعت حبال المراسي الخاصة بها.وذكر محمود أن حالة البحر في تلك المناطق لا يزال في حالة مضطربة، منوهًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول للبحر والسباحة فيه أو أثناء التواجد بالقرب من الساحل، وذلك نتيجة هيجان البحر وارتفاع امواجه، والتي قد تحدث ما يعرف بظاهرة الحيسة أو السحي خلال الساعات القادمة.







هيجان البحر لحج وعدن



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