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موجة صقيع تضرب عددًا من مناطق اليمن
الأحد, 12 يناير, 2020 08:17:00 صباحاً

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موجة صقيع تضرب عددًا من مناطق اليمن

*يمن برس - خاص
قال الفلكي اليمني عدنان الشوافي إن موجة صقيع ستضرب عددا من مناطق اليمن وقد بدأت تأثيراتها أمسًا السبت.

وأضاف الفلكي الشوافي في منشور على صفحته في فيس بوك رصده "يمن برس" أن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض في صعدة بشكل حاد، متوقعًا أن تسجل ما بين 0 إلى 2 درجة مئوية على مناطق واسعة من محافظة صعدة، أي بمعدل 9 درجات مئوية عن ما كانت عليه الليلة الماضية.

مشيرًا ألى أن درجة الحرارة ستنخفض في معظم الأحواض والهضاب الجبلية و الصحاري بشكل ملحوض.

ونبه الفلكي الشوافي المواطنين و المزارعين من انخفاض درجة الحرارة في الأحواض والهضاب الجبلية و الصحاري، وضرورة أخذ الحيطة والحذر.


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خاص - يمن برس

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