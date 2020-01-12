عادة تسبب السكري للأطفال.. جنبوا أطفالكم منها
*يمن برس - متابعات
حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن قلة الحركة ترفع خطر إصابة الأطفال بالبدانة وداء السكري ومشاكل المفاصل وضعف التركيز.
وأوضح المركز أنّ استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي والحاسوب المكتبي والتلفاز وأجهزة الألعاب، يعد من الأسباب الرئيسية لقلة الحركة لدى الأطفال.
ولتجنب المخاطر الصحية، ينصح المركز بأن يمارس الأطفال الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يومياً، مشيراً إلى أنّ الجمباز يعد من الرياضات التي تناسب الأطفال في البداية، لأنه يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا لكل الرياضات الأخرى.
وأضاف الخبراء أنّه يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والسباحة والركض وألعاب الكرة، بينما يمكن تدريب مهارات التوازن من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والفروسية.
ويمكن تنمية القدرة على التركيز من خلال ممارسة التنس وتنس الطاولة، أما الرقص والجمباز فيساعدان على تنمية المرونة.
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