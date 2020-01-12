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عادة تسبب السكري للأطفال.. جنبوا أطفالكم منها

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*يمن برس - متابعات



حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية‬ ‫من أن قلة الحركة ترفع خطر إصابة الأطفال بالبدانة وداء السكري ومشاكل‬ ‫المفاصل وضعف التركيز. ‬



‫وأوضح المركز أنّ استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل‬ ‫الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي والحاسوب المكتبي والتلفاز وأجهزة‬ ‫الألعاب، يعد من الأسباب الرئيسية لقلة الحركة لدى الأطفال.‬



‫ولتجنب المخاطر الصحية، ينصح المركز بأن يمارس الأطفال الرياضة‬ ‫والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يومياً، مشيراً إلى أنّ‬ ‫الجمباز يعد من الرياضات التي تناسب الأطفال في البداية، لأنه‬ ‫يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا لكل الرياضات الأخرى. ‬



وأضاف الخبراء أنّه يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خلال‬ ‫ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والسباحة والركض وألعاب الكرة، بينما يمكن‬ ‫تدريب مهارات التوازن من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والفروسية.



ويمكن تنمية القدرة على التركيز من خلال ممارسة التنس وتنس‬ ‫الطاولة، أما الرقص والجمباز فيساعدان على تنمية المرونة.‬





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية‬ ‫من أن قلة الحركة ترفع خطر إصابة الأطفال بالبدانة وداء السكري ومشاكل‬ ‫المفاصل وضعف التركيز. ‬‫وأوضح المركز أنّ استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل‬ ‫الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي والحاسوب المكتبي والتلفاز وأجهزة‬ ‫الألعاب، يعد من الأسباب الرئيسية لقلة الحركة لدى الأطفال.‬‫ولتجنب المخاطر الصحية، ينصح المركز بأن يمارس الأطفال الرياضة‬ ‫والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يومياً، مشيراً إلى أنّ‬ ‫الجمباز يعد من الرياضات التي تناسب الأطفال في البداية، لأنه‬ ‫يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا لكل الرياضات الأخرى. ‬وأضاف الخبراء أنّه يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خلال‬ ‫ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والسباحة والركض وألعاب الكرة، بينما يمكن‬ ‫تدريب مهارات التوازن من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والفروسية.ويمكن تنمية القدرة على التركيز من خلال ممارسة التنس وتنس‬ ‫الطاولة، أما الرقص والجمباز فيساعدان على تنمية المرونة.‬







عادات سكري الأطفال



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