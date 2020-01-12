 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / عادة تسبب السكري للأطفال.. جنبوا أطفالكم منها
عادة تسبب السكري للأطفال.. جنبوا أطفالكم منها
الأحد, 12 يناير, 2020 10:14:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عادة تسبب السكري للأطفال.. جنبوا أطفالكم منها
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية‬ ‫من أن قلة الحركة ترفع خطر إصابة الأطفال بالبدانة وداء السكري ومشاكل‬ ‫المفاصل وضعف التركيز. ‬

‫وأوضح المركز أنّ استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل‬ ‫الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي والحاسوب المكتبي والتلفاز وأجهزة‬ ‫الألعاب، يعد من الأسباب الرئيسية لقلة الحركة لدى الأطفال.‬

‫ولتجنب المخاطر الصحية، ينصح المركز بأن يمارس الأطفال الرياضة‬ ‫والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يومياً، مشيراً إلى أنّ‬ ‫الجمباز يعد من الرياضات التي تناسب الأطفال في البداية، لأنه‬ ‫يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساسا جيدا لكل الرياضات الأخرى. ‬

وأضاف الخبراء أنّه يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خلال‬ ‫ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والسباحة والركض وألعاب الكرة، بينما يمكن‬ ‫تدريب مهارات التوازن من خلال ممارسة ركوب الدراجة الهوائية والفروسية.

ويمكن تنمية القدرة على التركيز من خلال ممارسة التنس وتنس‬ ‫الطاولة، أما الرقص والجمباز فيساعدان على تنمية المرونة.‬


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
580
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©