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الرئيس هادي في زيارة مفاجئة لسلطنة عمان
الأحد, 12 يناير, 2020 10:56:00 صباحاً

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الرئيس هادي في زيارة مفاجئة لسلطنة عمان
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*يمن برس - متابعة خاصة
وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في رحيل السلطان قابوس بن سعيد. 

وقال مصدر دبلوماسي إن الرئيس هادي وصل عمان برفقة مستشاريه الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعبدالرحمن السقاف، والدكتور رشاد العليمي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ووزير الخارجية محمد الحضرمي.


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خاص - يمن برس

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