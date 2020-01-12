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تعز تستفيق على جريمة إنسانية في مجمع السعيد بتعز تتسبب بإصابة طالبة وإيقاف الدراسة

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن مكتب التربية والتعليم بتعز صباح اليوم إيقاف العملية التعليمية بمجمع السعيد التربوي للبنات بمديرية المظفر .



وأوضح عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بتعز أن المكتب أوقف الدراسة في المجمع بعد سقوط قذيفة أطلقتها جماعة الحوثي وسقطت على أحد المنازل المجاورة للمجمع.



مضيفًا أن القذيفة تسببت في إصابة إحدى طالبات مجمع السعيد التربوي وتم إسعافها إلى أحد مستشفيات المدينة وحالتها مستقرة.



وأشار شداد إلى أن دوي انفجار القذيفة أحدث هلعًا كبيرًا لدى طالبات ومعلمات المدرسة.



وأوضحت مصادر محلية إصابة عدد من المواطنين الساكنين بجوار المجمع التربوي بإصابات مختلفة جراء سقوط القذيفة.



وكانت جماعة الحوثي قد تسببت بقتل وإصابه العديد من المواطنين جراء إطلاق الصواريخ والقذائف العشوائية على الأحياء السكنية في محافظة تعز .



وفي إبريل الماضي أطلقت جماعة الحوثي قذيفة سقطت على مدرسة الشهيد الحجري شمال مدينة تعز تسببت في مقتل طالبتين وإصابة عدد من طالبات المدرسة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن مكتب التربية والتعليم بتعز صباح اليوم إيقاف العملية التعليمية بمجمع السعيد التربوي للبنات بمديرية المظفر .وأوضح عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بتعز أن المكتب أوقف الدراسة في المجمع بعد سقوط قذيفة أطلقتها جماعة الحوثي وسقطت على أحد المنازل المجاورة للمجمع.مضيفًا أن القذيفة تسببت في إصابة إحدى طالبات مجمع السعيد التربوي وتم إسعافها إلى أحد مستشفيات المدينة وحالتها مستقرة.وأشار شداد إلى أن دوي انفجار القذيفة أحدث هلعًا كبيرًا لدى طالبات ومعلمات المدرسة.وأوضحت مصادر محلية إصابة عدد من المواطنين الساكنين بجوار المجمع التربوي بإصابات مختلفة جراء سقوط القذيفة.وكانت جماعة الحوثي قد تسببت بقتل وإصابه العديد من المواطنين جراء إطلاق الصواريخ والقذائف العشوائية على الأحياء السكنية في محافظة تعز .وفي إبريل الماضي أطلقت جماعة الحوثي قذيفة سقطت على مدرسة الشهيد الحجري شمال مدينة تعز تسببت في مقتل طالبتين وإصابة عدد من طالبات المدرسة.







تعز مجمع السعيد إصابة طالبة قذيفة حوثية



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