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عاجل: اغتيال ثلاثة جنود من الجيش الوطني برصاص مسلحين في تعز
الأحد, 12 يناير, 2020 01:56:00 مساءً

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عاجل: اغتيال ثلاثة جنود من الجيش الوطني برصاص مسلحين في تعز
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*يمن برس -خاص
تعرض ثلاثة من أفراد الجيش الوطني لعملية اغتيال في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد 


وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن مسلحين مجهولين اغتالوا بعد ظهر اليوم ثلاثة من أفراد الجيش الوطني في منطقة الحصب وسط المدينة .

وأضاف المصدر أن الجندي "زياد سلطان الحبيلي " قُتل في العملية فيما لا تزال المعلومات غير مؤكدة عن مقتل الجندين الأخرين "عزيز سرحان" وطارق البدوي "واللذان أصيبا إصابات بالغة بحسب المصدر .

وأشار المصدر أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية وقاموا بفتح النار على الجنود الثلاثة في فكة الزنقل بمنطقة الحصب ولاذوا بالفرار .

وتعيش مدينة تعز انفلاتا أمنيا في ظل حربٍ فرضتها المليشيا الحوثية الإنقلابية على المدينة منذ أكثر من خمس سنوات .


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خاص - يمن برس

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