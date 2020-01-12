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انهيار جنوني للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد إعلان عملية المصارفة الجديدة لمستوردي السلع (السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

يواصل الريال اليمني انخفاضه المتسارع أمام الدولار والعملات والأجنبية في ظل إجراءات منع تداول العملات المحلية الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين .





وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2019 كما رصدها "يمن برس" كالتالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 168

⁦ الدولار 638

⁦ الإماراتي : 171

⁦ العماني : 1635

ذهب كسر 21 : 26,900



(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي 169

⁦ الدولار : 644

⁦ الإماراتي : 173

⁦ العماني 1665

ذهب كسر 21 : 27,300





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يواصل الريال اليمني انخفاضه المتسارع أمام الدولار والعملات والأجنبية في ظل إجراءات منع تداول العملات المحلية الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين .وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2019 كما رصدها "يمن برس" كالتالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 168⁦ الدولار 638⁦ الإماراتي : 171⁦ العماني : 1635ذهب كسر 21 : 26,900(( أسعار البيع ))⁦ السعودي 169⁦ الدولار : 644⁦ الإماراتي : 173⁦ العماني 1665ذهب كسر 21 : 27,300







الريال الدولار الصرف



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