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انهيار جنوني للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد إعلان عملية المصارفة الجديدة لمستوردي السلع (السعر الآن)
الأحد, 12 يناير, 2020 02:24:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني انخفاضه المتسارع أمام الدولار والعملات والأجنبية في ظل إجراءات منع تداول العملات المحلية الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2019 كما رصدها "يمن برس" كالتالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168
الدولار 638
الإماراتي : 171
العماني : 1635
ذهب كسر 21 : 26,900
(( أسعار البيع ))
السعودي 169
الدولار : 644
الإماراتي : 173
العماني 1665
ذهب كسر 21 : 27,300
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