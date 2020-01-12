الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الإنترنت يعود بشكل محدود في اليمن وشركة"تيليمن" تعلن عن هذه الحلول الإسعافية

الإنترنت يعود بشكل محدود في اليمن وشركة"تيليمن" تعلن عن هذه الحلول الإسعافية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعة خاصة

عادت خدمة الانترنت في اليمن، بصورة محدودة في عدد من المحافظات اليمنية، بعد انقطاع شامل دام أيام.



وقال مستخدمون إن الخدمة عادت بشكل بطيء جداً في بعض المحافظات اليمنية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، فيما لاتزال معظم المحافظات اليمنية خارج الخدمة.



بموازاة ذلك أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات "تيليمن" الخاضعة للحوثيين في صنعاء، استعادة" لينك" بسعة 20 جيجا كحل اسعافي لانقطاع الإنترنت لحين استكمال إصلاح الكابل البحري المقطوع.



وقالت الشركة إن العمل جارٍ وبوتيرة عالية لإصلاح الكابل البحري الدولي (فالكون) من قبل الشركة المالكة (GCX)، وفق ماأوردته وكالة سبأ الحوثية.



وأشارت إلى أن الشركة المالكة للكابل البحري الدولي ترجح سبب انقطاع الكابل بسبب مرساة سفينة، وتحتاج إلى عدة أيام لاستكمال عملية الإصلاح.



وكانت خدمة الإنترنت قد توقفت في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ظهر الخميس الماضي، وعزت مليشيا الحوثي الانقلابية انقطاع خدمة الإنترنت وخروج اكثر من 80% من سعات الانترنت الدولية نتيجة تعرض كابل بحري خارجي للانقطاع وذلك بحسب ما نقلته وكالة سبأ الحوثية عن وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب الحوثية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عادت خدمة الانترنت في اليمن، بصورة محدودة في عدد من المحافظات اليمنية، بعد انقطاع شامل دام أيام.وقال مستخدمون إن الخدمة عادت بشكل بطيء جداً في بعض المحافظات اليمنية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، فيما لاتزال معظم المحافظات اليمنية خارج الخدمة.بموازاة ذلك أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات "تيليمن" الخاضعة للحوثيين في صنعاء، استعادة" لينك" بسعة 20 جيجا كحل اسعافي لانقطاع الإنترنت لحين استكمال إصلاح الكابل البحري المقطوع.وقالت الشركة إن العمل جارٍ وبوتيرة عالية لإصلاح الكابل البحري الدولي (فالكون) من قبل الشركة المالكة (GCX)، وفق ماأوردته وكالة سبأ الحوثية.وأشارت إلى أن الشركة المالكة للكابل البحري الدولي ترجح سبب انقطاع الكابل بسبب مرساة سفينة، وتحتاج إلى عدة أيام لاستكمال عملية الإصلاح.وكانت خدمة الإنترنت قد توقفت في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ظهر الخميس الماضي، وعزت مليشيا الحوثي الانقلابية انقطاع خدمة الإنترنت وخروج اكثر من 80% من سعات الانترنت الدولية نتيجة تعرض كابل بحري خارجي للانقطاع وذلك بحسب ما نقلته وكالة سبأ الحوثية عن وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب الحوثية.







اليمن الإنترنت تيليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



439

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







