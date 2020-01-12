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الإنترنت يعود بشكل محدود في اليمن وشركة"تيليمن" تعلن عن هذه الحلول الإسعافية
الأحد, 12 يناير, 2020 03:05:00 مساءً

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الإنترنت يعود بشكل محدود في اليمن وشركة"تيليمن" تعلن عن هذه الحلول الإسعافية
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*يمن برس -متابعة خاصة
عادت خدمة الانترنت في اليمن، بصورة محدودة في عدد من المحافظات اليمنية، بعد انقطاع شامل دام أيام.
 
وقال مستخدمون إن الخدمة عادت بشكل بطيء جداً في بعض المحافظات اليمنية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، فيما لاتزال معظم المحافظات اليمنية خارج الخدمة.
 
بموازاة ذلك أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات "تيليمن" الخاضعة للحوثيين في صنعاء، استعادة" لينك" بسعة 20 جيجا كحل اسعافي لانقطاع الإنترنت لحين استكمال إصلاح الكابل البحري المقطوع.
 
وقالت الشركة إن العمل جارٍ وبوتيرة عالية لإصلاح الكابل البحري الدولي (فالكون) من قبل الشركة المالكة (GCX)، وفق ماأوردته وكالة سبأ الحوثية.
 
وأشارت إلى أن الشركة المالكة للكابل البحري الدولي ترجح سبب انقطاع الكابل بسبب مرساة سفينة، وتحتاج إلى عدة أيام لاستكمال عملية الإصلاح.
 
وكانت خدمة الإنترنت قد توقفت في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ظهر الخميس الماضي، وعزت مليشيا الحوثي الانقلابية انقطاع خدمة  الإنترنت وخروج اكثر من 80% من سعات الانترنت الدولية نتيجة تعرض كابل بحري خارجي للانقطاع وذلك بحسب ما نقلته وكالة سبأ الحوثية عن وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب الحوثية.


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خاص - يمن برس

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