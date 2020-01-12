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نصر الله يكشف عن "خطر" واجهته جميع دول الخليج بالإضافة إلى هاتين الدولتين
الأحد, 12 يناير, 2020 05:36:00 مساءً

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حسن نصر الله
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حسن نصر الله

*يمن برس -متابعة خاصة
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن "داعش" كانت وما زالت صنيعة أمريكية مدعومة من بعض دول الإقليم.

وجاءت تصريحات نصر الله خلال كلمة متلفزة، مساء اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى أسبوع شهداء محور المقاومة، بشأن مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، خلال غارة جوية أمريكية، فجر الثالث من الشهر الجاري.


ونوه الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى أن تشييع قاسم سليماني في إيران أرعب ترامب وإدارته.

ومن بين تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قوله: إسرائيل مجرد أداة أمريكية وأمريكا هي التهديد الأول والمجرم الأكبر في هذا العالم.


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خاص - يمن برس

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