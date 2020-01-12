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"مهندس" يخسر قدمه جراء انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في تعز

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المهندس عبد الملك المليكي

*يمن برس -خاص

انفجر لغم أرضي زرعته المليشيا الحوثية عصر اليوم بأحد المهندسين في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد .





وقال مصدر مقرب من الضحية لـ"يمن برس" إن لغم أرضي انفجر بالمهندس "عبد الملك محمد المليكي" في منطقة الضباب غربي المحافظة



وأضاف المصدر أن اللغم أدى إلى بتر القدم اليسرى للمهندس مشيرا إلى أن الحادثة وقعت عندما كان فريق الألغام الذي يشارك فيه المليكي بمهمة نزع ألغام زرعتها المليشيا الإنقلابية في منطقة الضباب .



وتواصل الألغام الحوثية حصد أرواح المواطنين في جميع المحافظات اليمنية التي شهدت وتشهد تواجدا لعناصر المليشيات الحوثية .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انفجر لغم أرضي زرعته المليشيا الحوثية عصر اليوم بأحد المهندسين في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد .وقال مصدر مقرب من الضحية لـ"يمن برس" إن لغم أرضي انفجر بالمهندس "عبد الملك محمد المليكي" في منطقة الضباب غربي المحافظةوأضاف المصدر أن اللغم أدى إلى بتر القدم اليسرى للمهندس مشيرا إلى أن الحادثة وقعت عندما كان فريق الألغام الذي يشارك فيه المليكي بمهمة نزع ألغام زرعتها المليشيا الإنقلابية في منطقة الضباب .وتواصل الألغام الحوثية حصد أرواح المواطنين في جميع المحافظات اليمنية التي شهدت وتشهد تواجدا لعناصر المليشيات الحوثية .







لغم حوثي مهندس الضباب



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