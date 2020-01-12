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الضالع..استئناف أعمال المنظمات الدولية بعد قرابة شهرٍ من التوقف
الأحد, 12 يناير, 2020 07:14:00 مساءً

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*يمن برس -الضالع
أقرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، استئناف المنظمات الدولية أعمالها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة في محافظة الضالع، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المنظمات.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، بحضور ممثلي المنظمات. (وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ)

وناقش الاجتماع تدخلات المنظمات الدولية في إطار خططها للعام الجاري 2020م بعدد من المجالات والقطاعات في الضالع.
 
وجدد باصهيب، التأكيد على حرص وزارة التخطيط على توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات بمختلف المحافظات المحررة، وتقديم كافة التسهيلات للمنظمات التي تعد شريكة مع الدولة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية للمساهمة في استمرار عملية التنمية وتحسين الأوضاع العامة.

وكانت عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، علقت أعمالها بمحافظة الضالع عقب تعرضها لهجمات مسلحة من قبل عناصر متشددة موالية للانتقالي المدعوم إماراتياً، أواخر العام الماضي.


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خاص - يمن برس

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