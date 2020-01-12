الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الضالع..استئناف أعمال المنظمات الدولية بعد قرابة شهرٍ من التوقف

الضالع..استئناف أعمال المنظمات الدولية بعد قرابة شهرٍ من التوقف

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

الضالع_خريطة

*يمن برس -الضالع

أقرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، استئناف المنظمات الدولية أعمالها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة في محافظة الضالع، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المنظمات.



جاء ذلك خلال اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، بحضور ممثلي المنظمات. (وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ)



وناقش الاجتماع تدخلات المنظمات الدولية في إطار خططها للعام الجاري 2020م بعدد من المجالات والقطاعات في الضالع.



وجدد باصهيب، التأكيد على حرص وزارة التخطيط على توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات بمختلف المحافظات المحررة، وتقديم كافة التسهيلات للمنظمات التي تعد شريكة مع الدولة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية للمساهمة في استمرار عملية التنمية وتحسين الأوضاع العامة.



وكانت عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، علقت أعمالها بمحافظة الضالع عقب تعرضها لهجمات مسلحة من قبل عناصر متشددة موالية للانتقالي المدعوم إماراتياً، أواخر العام الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، استئناف المنظمات الدولية أعمالها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة في محافظة الضالع، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المنظمات.جاء ذلك خلال اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، بحضور ممثلي المنظمات. (وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ)وناقش الاجتماع تدخلات المنظمات الدولية في إطار خططها للعام الجاري 2020م بعدد من المجالات والقطاعات في الضالع.وجدد باصهيب، التأكيد على حرص وزارة التخطيط على توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات بمختلف المحافظات المحررة، وتقديم كافة التسهيلات للمنظمات التي تعد شريكة مع الدولة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية للمساهمة في استمرار عملية التنمية وتحسين الأوضاع العامة.وكانت عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، علقت أعمالها بمحافظة الضالع عقب تعرضها لهجمات مسلحة من قبل عناصر متشددة موالية للانتقالي المدعوم إماراتياً، أواخر العام الماضي.







التخطيط منظمات الضالع



شارك الخبر أصدقاءك:



93

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







