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عاجل وحصري :اشعال النيران وإغلاق المدخل الغربي بعد اغتيال 3 جنود في تعز(صور)
الأحد, 12 يناير, 2020 08:24:00 مساءً

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أثناء عملية قط الخط في منطقة بير باشا
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أثناء عملية قط الخط في منطقة بير باشا

*يمن برس -خاص
قام أشخاص مسلحون مساء اليوم الأحد بقطع الخط وإحراق الإطارات في محافظة تعز (وسط البلاد).


وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مسلحين قاموا بقطع الخط  بين منطقة بير باشا وجامعة تعز احتجاجا على مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الوطني ظهر اليوم .

وأضاف أن المواطنين في المنطقة أصيبوا بحالة رعب وهلع جراء الحرائق المشتعلة وإطلاق الأعيرة النارية من قبل المسلحين .

وكان (يمن برس) قد حصل من مصادر عسكرية على معلومات تفيد بتعرض ثلاثة من جنود الجيش إلى عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في منطقة الحصب  وسط المدينة .
يمن برس - عاجل وحصري :اشعال النيران وإغلاق المدخل الغربي بعد اغتيال 3 جنود في تعز(صور)

يمن برس - عاجل وحصري :اشعال النيران وإغلاق المدخل الغربي بعد اغتيال 3 جنود في تعز(صور)



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خاص - يمن برس

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