تعز..طلاب كلية الطب يتظاهرون للمطالبة بتسليمهم مبنى الكلية وإخلائه من التشكيلات العسكرية

*يمن برس -خاص

نفذ المئات من طلاب كلية الطب في جامعة تعز صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة المؤقت للمطالبة بإخلاء مبنى المجمع الطبي الجامعي من التشكيلات العسكرية وتسليمه لرئاسة الجامعة.وطالب المحتجون الجهات المعنية بضرورة العمل من أجل تسليم المجمع الطبي للجامعة واستكمال عمليات الترميم، مشيرين أن عدم وجود مبنى لطلاب الطب تسبب كثيرًا في عرقلة العملية التعليمية.في السياق ذاته نفذ أطباء وممرضي المستشفى العسكري وقفة أخرى طالبوا فيها السلطة المحلية بالمحافظة بسرعة صرف رواتبهم.