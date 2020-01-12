 الصفحة الرئيسية / محليات / تعز..طلاب كلية الطب يتظاهرون للمطالبة بتسليمهم مبنى الكلية وإخلائه من التشكيلات العسكرية
تعز..طلاب كلية الطب يتظاهرون للمطالبة بتسليمهم مبنى الكلية وإخلائه من التشكيلات العسكرية
الأحد, 12 يناير, 2020 09:40:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعز..طلاب كلية الطب يتظاهرون للمطالبة بتسليمهم مبنى الكلية وإخلائه من التشكيلات العسكرية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -خاص
نفذ المئات من طلاب كلية الطب في جامعة تعز صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة المؤقت للمطالبة بإخلاء مبنى المجمع الطبي الجامعي من التشكيلات العسكرية وتسليمه لرئاسة الجامعة.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بضرورة العمل  من أجل تسليم المجمع الطبي للجامعة واستكمال عمليات الترميم، مشيرين أن عدم وجود مبنى لطلاب الطب تسبب كثيرًا في عرقلة العملية التعليمية.

في السياق ذاته نفذ أطباء وممرضي المستشفى العسكري وقفة أخرى طالبوا فيها السلطة المحلية بالمحافظة بسرعة صرف رواتبهم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
148
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©