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سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور يستقبل الرئيس هادي
الإثنين, 13 يناير, 2020 01:04:00 صباحاً

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سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور يستقبل الرئيس هادي
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*يمن برس - متابعات

أفادت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور استقبل اليوم في قصر العلم الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد المرافق له الذي وصل إلى عمان لتقديم العزاء في وفاة المغفور له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

 

وخلال لقائه مع سلطان عمان، عبّر الرئيس هادي عن خالص تعازيه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم العائلة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

 

وأعرب السلطان عن خالص شكره للرئيس هادي والوفد المرافق له على خالص تعازيه وتعاطفه. ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحمي رئيس اليمن والشعب اليمني من جميع الأضرار، وفقا لوكالة انباء عمان.




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خاص - يمن برس

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