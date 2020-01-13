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أمريكا تفشل في قتل ضابط إيراني باليمن

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*يمن برس - وكالات

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسؤولاً عسكرياً إيرانياً الأسبوع الماضي لكنها فشلت في قتله.



وقال المسؤولان لوكالة "رويترز" وطلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الضربة نُفذت في اليوم نفسه الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد.



وأفاد أحد المسؤولين أن الإيراني المستهدف ضابط كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى عبد الرضا شهلاي.



ووفقاً لرويترز، امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق بشأن الضربة الفاشلة في اليمن والتي تحدثت عنها أول مرة صحيفة واشنطن بوست.



وقالت ريبيكا ريباريش المتحدثة باسم البنتاغون "لا تعلق وزارة الدفاع على عمليات مزعومة في المنطقة".



وكانت وسائل إعلام تحدثت الأسبوع الماضي عن مقتل شهلاي، الذي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه يتمركز في اليمن واتهمته بأن له "تاريخا طويلا من استهداف الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة عالمياً".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسؤولاً عسكرياً إيرانياً الأسبوع الماضي لكنها فشلت في قتله.وقال المسؤولان لوكالة "رويترز" وطلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الضربة نُفذت في اليوم نفسه الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد.وأفاد أحد المسؤولين أن الإيراني المستهدف ضابط كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى عبد الرضا شهلاي.ووفقاً لرويترز، امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق بشأن الضربة الفاشلة في اليمن والتي تحدثت عنها أول مرة صحيفة واشنطن بوست.وقالت ريبيكا ريباريش المتحدثة باسم البنتاغون "لا تعلق وزارة الدفاع على عمليات مزعومة في المنطقة".وكانت وسائل إعلام تحدثت الأسبوع الماضي عن مقتل شهلاي، الذي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه يتمركز في اليمن واتهمته بأن له "تاريخا طويلا من استهداف الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة عالمياً".







واشنطن ايران الحرس الثوري



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