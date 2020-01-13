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انهيار مرعب للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل انقطاع شبكة الإنترنت(السعر الآن)
الإثنين, 13 يناير, 2020 02:10:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يواصل الريال اليمني تراجعه المرعب والمخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل انقطاع شبه كلي للإنترنت في المحافظات اليمنية وتوسع فارق للصرف بين صنعاء وعدن
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 13 يناير 2020 كما ياي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168
الدولار 638
الإماراتي : 171
العماني : 1635
ذهب كسر 21 : 27,000
(( أسعار البيع ))
السعودي 169
الدولار : 644
الإماراتي : 173
العماني 1665
ذهب كسر 21 : 27,300
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