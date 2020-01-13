انهيار مرعب للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل انقطاع شبكة الإنترنت(السعر الآن)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -خاص

يواصل الريال اليمني تراجعه المرعب والمخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل انقطاع شبه كلي للإنترنت في المحافظات اليمنية وتوسع فارق للصرف بين صنعاء وعدن





وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 13 يناير 2020 كما ياي :





(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 168

⁦ الدولار 638

⁦ الإماراتي : 171

⁦ العماني : 1635

ذهب كسر 21 : 27,000





(( أسعار البيع ))

⁦السعودي 169

⁦ الدولار : 644

⁦ الإماراتي : 173

⁦ العماني 1665

ذهب كسر 21 : 27,300





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يواصل الريال اليمني تراجعه المرعب والمخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل انقطاع شبه كلي للإنترنت في المحافظات اليمنية وتوسع فارق للصرف بين صنعاء وعدنوجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 13 يناير 2020 كما ياي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 168⁦ الدولار 638⁦ الإماراتي : 171⁦ العماني : 1635ذهب كسر 21 : 27,000(( أسعار البيع ))⁦السعودي 169⁦ الدولار : 644⁦ الإماراتي : 173⁦ العماني 1665ذهب كسر 21 : 27,300







الدولار الريال انهيار



شارك الخبر أصدقاءك:



1484

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

