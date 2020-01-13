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وفاة وإصابة أكثر من ألف مواطن بحوادث مرورية في مأرب
الإثنين, 13 يناير, 2020 02:11:00 مساءً

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وفاة وإصابة أكثر من ألف مواطن بحوادث مرورية في مأرب

*يمن برس - متابعة خاصة

توفي 141 شخصاً وأصيب 871 آخرين، في 1219 حادثا مروريا سجل بمحافظة مأرب خلال العام الماضي، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بـ 268 مليون ريال.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن إدارة شرطة السير بالمحافظة، فإن أبرز اسباب تلك الحوادث ناجمة عن إهمال السائقين والسرعة الزائدة والعوامل الطبيعية ورداءة الطريق وعدم التقيد بأنظمة السير.

ونوه التقرير بأن الإدارة ضبطت خلال العام الماضي 4278 مخالفة مرورية لمركبات السير، وأصدرت 9102 وثيقة رخصة قيادة منها 7931 رخصة جديدة، و2106 وثيقة تجديد وتحويل واستبدال ملكية مركبات، إلى جانب ترقيم 381 مركبة بأرقام مؤقتة لمركبات ودراجات نارية.


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خاص - يمن برس

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