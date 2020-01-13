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القبض على مجرم خطير بعد ساعات من اغتياله ثلاثة جنود في تعز

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الأجهزة الأمنية في تعز

*يمن برس -تعز

أعلنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة تعز، مساء الأحد، تمكنّها من إلقاء القبض على المتهم الرئيس بجريمة قتل 3 أشخاص، في منطقة الحصب، جنوب المدينة.



وحسب مصدر أمني في الحملة الأمنية، "فقد تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي والذي يدعى (ع.ع.ج)، بعد ارتكابه جريمته بساعات".



وأوضح المصدر، "أن المتهم قام بعملية القتل المباشر بحق كلا من "عبدالعزيز عبده سرحان 25 عامًا، وطارق الخضر المسعودي 23 عامًا، وزياد سلطان هزاع 27 عامًا".



وقال المصدر، "إن المتهم باشر بإطلاق النار على المجني عليهم، أثناء مرورهم بدراجتهم النارية في منطقة الحصب".



وأشار المصدر الأمني إلى "أن عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت بعد عملية رصد دقيقة، من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حيث تم القاء القبض عليه من قبل الحملة الأمنية، بالتنسيق مع مدير قسم شرطة صينة، العقيد عادل عبدالعزيز".



ولفت المصدر، إلى أن ""الأجهزة الأمنية أودعت المتهم السجن لإجراء التحقيقات اللازمة معه، والكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها". مؤكدة أنه "سيتم تقديمه للنيابة؛ لاستكمال الإجراءات، وأخذ العقوبة اللازمة بحقه".



ودعت شرطة تعز، "جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وسرعة الإبلاغ عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيًا؛ ليتسنى للأجهزة الأمنية القيام بمهامها على أكمل وجه، في ضبط المجرمين، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة تعز، مساء الأحد، تمكنّها من إلقاء القبض على المتهم الرئيس بجريمة قتل 3 أشخاص، في منطقة الحصب، جنوب المدينة.وحسب مصدر أمني في الحملة الأمنية، "فقد تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي والذي يدعى (ع.ع.ج)، بعد ارتكابه جريمته بساعات".وأوضح المصدر، "أن المتهم قام بعملية القتل المباشر بحق كلا من "عبدالعزيز عبده سرحان 25 عامًا، وطارق الخضر المسعودي 23 عامًا، وزياد سلطان هزاع 27 عامًا".وقال المصدر، "إن المتهم باشر بإطلاق النار على المجني عليهم، أثناء مرورهم بدراجتهم النارية في منطقة الحصب".وأشار المصدر الأمني إلى "أن عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت بعد عملية رصد دقيقة، من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حيث تم القاء القبض عليه من قبل الحملة الأمنية، بالتنسيق مع مدير قسم شرطة صينة، العقيد عادل عبدالعزيز".ولفت المصدر، إلى أن ""الأجهزة الأمنية أودعت المتهم السجن لإجراء التحقيقات اللازمة معه، والكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها". مؤكدة أنه "سيتم تقديمه للنيابة؛ لاستكمال الإجراءات، وأخذ العقوبة اللازمة بحقه".ودعت شرطة تعز، "جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وسرعة الإبلاغ عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيًا؛ ليتسنى للأجهزة الأمنية القيام بمهامها على أكمل وجه، في ضبط المجرمين، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".







اغتيال الأجهزة الأمنية تعز



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