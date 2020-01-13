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الجنيه المصري يحقق مكاسب متواصلة مقابل الدولار
الإثنين, 13 يناير, 2020 02:27:00 مساءً

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الجنيه المصري يحقق مكاسب متواصلة مقابل الدولار
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*يمن برس - متابعة خاصة
واصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي أمس، ليسجل مستوى 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، وذلك وفقا للسعر الرسمي بالبنك المركزي المصري، وهو ما أرجعه محللون إلى استمرار التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

وارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنهاية تعاملات أمس، في 5 بنوك ليكسر حاجز الـ 16 جنيهاً نزولاً بسعر البيع، وذلك للمرة الأولى منذ 28 فبراير من العام 2018.

وصعد سعر صرف الجنيه المصري في بنوك المصري الخليجي، والبنك التجاري الدولي، وكريدي أغريكول، والبنك العربي الإفريقي بحوالي 4 إلى 5 قروش للبيع، مسجلاً مستوى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في المصرف المتحد بنحو 5 قروش للبيع، ليصل إلى مستوى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وسجلت الورقة الأميركية الخضراء في بنكي مصر والأهلي مستوى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وكان استطلاع حديث لموقع "إيكونومي بلس"، قد توقع انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام الحالي، ليتداول بين 15.5 و16 جنيهًا، على أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة وبنسبة تصل إلى 2% على مدار العام 2020.


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خاص - يمن برس

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