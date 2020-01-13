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جمعية الصرافين بعدن توقف بيع وشراء العملات الأجنبية بعد اشتعال أسعارها في السوق

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*يمن برس -عدن

أوقفت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عقب التدهور الكبير للعملة الوطنية.



وقالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزي بعدن وجه شركات بإيقاف عملية البيع والشراء للدولار، من أجل تهدئة السوق المصرفية ووقف المضاربة بالعملة والتي أدت إلى صعود قياسي للعملات الأجنبية.



وحذر البنك المركزي، شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وحملها المسؤولية الكاملة عن تدهور العملة الوطنية.



وشهدت أسواق الصرافة في العاصفة المؤقتة عدن وبقية المدن المحررة، ارتفاع كبير لسعر الدولار الأمريكي، وسجل سعر صرف الدولار 640 ريالا للشراء، في حين صعد سعر البيع إلى 645 ريالا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أوقفت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عقب التدهور الكبير للعملة الوطنية.وقالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزي بعدن وجه شركات بإيقاف عملية البيع والشراء للدولار، من أجل تهدئة السوق المصرفية ووقف المضاربة بالعملة والتي أدت إلى صعود قياسي للعملات الأجنبية.وحذر البنك المركزي، شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وحملها المسؤولية الكاملة عن تدهور العملة الوطنية.وشهدت أسواق الصرافة في العاصفة المؤقتة عدن وبقية المدن المحررة، ارتفاع كبير لسعر الدولار الأمريكي، وسجل سعر صرف الدولار 640 ريالا للشراء، في حين صعد سعر البيع إلى 645 ريالا.







جمعية الصرافين البنك المركزي العملات الأجنبية



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