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قيادي أمني رفيع يوجه صفعة جديدة للمجلس الانتقالي ويقدم استقالته

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قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي

*يمن برس -عدن

استقال قائد أمني رفيع في قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي ، ضمن موجة استقالات تعصف بالمجلس المدعوم من الإمارات.



وقالت مصادر مطلعة، إن قائد القوة البشرية في قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، محسن الوالي، قدم استقالته من منصبه.



ولم تشر المصادر إلى دوافع الاستقالة، إلاّ أنه يأتي ضمن موجة استقالات واسعة من المجلس الانتقالي ومكوناته، بسبب خلافات داخلية تعصف به.



وعصفت عدد من الاستقالات بالمجلس الانتقالي، مؤخرا بسبب خلافات كبيرة واتهامات بين القيادات بالإقصاء والتهميش التي تمارسه عدد من القيادات، عقب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم من الإمارات.



ورصدت تقارير استقالة أكثر من 30 من قيادات الانتقالي، لعدد من الأسباب بعضها مناطقية، وأخرى تتعلق بالفساد التي تمارسه قيادة المجلس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استقال قائد أمني رفيع في قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي ، ضمن موجة استقالات تعصف بالمجلس المدعوم من الإمارات.وقالت مصادر مطلعة، إن قائد القوة البشرية في قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، محسن الوالي، قدم استقالته من منصبه.ولم تشر المصادر إلى دوافع الاستقالة، إلاّ أنه يأتي ضمن موجة استقالات واسعة من المجلس الانتقالي ومكوناته، بسبب خلافات داخلية تعصف به.وعصفت عدد من الاستقالات بالمجلس الانتقالي، مؤخرا بسبب خلافات كبيرة واتهامات بين القيادات بالإقصاء والتهميش التي تمارسه عدد من القيادات، عقب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم من الإمارات.ورصدت تقارير استقالة أكثر من 30 من قيادات الانتقالي، لعدد من الأسباب بعضها مناطقية، وأخرى تتعلق بالفساد التي تمارسه قيادة المجلس.







المجلس الانتقالي استقالة عدن



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