 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قيادي أمني رفيع يوجه صفعة جديدة للمجلس الانتقالي ويقدم استقالته
قيادي أمني رفيع يوجه صفعة جديدة للمجلس الانتقالي ويقدم استقالته
الإثنين, 13 يناير, 2020 04:35:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي

*يمن برس -عدن
استقال قائد أمني رفيع في قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي ، ضمن موجة استقالات تعصف بالمجلس المدعوم من الإمارات.
 
وقالت مصادر مطلعة، إن قائد القوة البشرية في قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، محسن الوالي، قدم استقالته من منصبه.
 
ولم تشر المصادر إلى دوافع الاستقالة، إلاّ أنه يأتي ضمن موجة استقالات واسعة من المجلس الانتقالي ومكوناته، بسبب خلافات داخلية تعصف به.
 
وعصفت عدد من الاستقالات بالمجلس الانتقالي، مؤخرا بسبب خلافات كبيرة واتهامات بين القيادات بالإقصاء والتهميش التي تمارسه عدد من القيادات، عقب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم من الإمارات.
 
ورصدت تقارير استقالة أكثر من 30 من قيادات الانتقالي، لعدد من الأسباب بعضها مناطقية، وأخرى تتعلق بالفساد التي تمارسه قيادة المجلس.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
397
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©