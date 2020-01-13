|
من هو القائد العسكري الذي أخاف قوات الانتقالي فمنعته من دخول قصر المعاشيق؟
الإثنين, 13 يناير, 2020 05:10:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
قصر المعاشيق
*يمن برس -عدن
منعت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، دخول قائد في الحماية الرئاسية إلى قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي المرابطة في أحد مداخل قصر معاشيق الرئاسي بعدن، منعت، أمس الأحد، أركان اللواء حماية رئاسية، العقيد فضل الداعري الردفاني، من دخول القصر الرئاسي وهددوه بالقتل.
ويأتي ذلك بعد أيام من إبرام اتفاق تفصيلي بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض المبرم قبل شهرين بين الجانبين.
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: