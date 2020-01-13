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عاجل: اتفاق جديد بين اللجنة السعودية وألوية الحماية الرئاسية لدخول العاصمة المؤقتة وهذه أبرز البنود!

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*يمن برس -أبين

وصلت لجنة عسكرية سعودية اليوم الاثنين إلى مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب البلاد.



وفور وصول اللجنة عقدت اجتماعا مع قيادة ألوية الحماية الرئاسية المنتشرة في المنطقة، بحضور العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع والعميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد علي الذيب الكازمي مدير عام أمن محافظة أبين ، حسب صحيفة عدن الغد.



واتفقت اللجنة السعودية وقيادة ألوية الحماية الرئاسية على عدد من النقاط والتي كانت كما يلي :



- دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى العاصمة عدن خلال الـ48 ساعة القادمة على أن تتمركز في قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر.



- إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بقيادة العميد عبدالله الصبيحي في المناطق الحدودية بين محافظتي أبين والبيضاء.



- إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة العميد لؤي الزامكي في معسكر العمري بمديرية ذوباب على الساحل الغربي.



- دخول قوة من الأمن العام والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لإعادة الانتشار وتأمين المدينة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصلت لجنة عسكرية سعودية اليوم الاثنين إلى مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب البلاد.وفور وصول اللجنة عقدت اجتماعا مع قيادة ألوية الحماية الرئاسية المنتشرة في المنطقة، بحضور العميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع والعميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد علي الذيب الكازمي مدير عام أمن محافظة أبين ، حسب صحيفة عدن الغد.واتفقت اللجنة السعودية وقيادة ألوية الحماية الرئاسية على عدد من النقاط والتي كانت كما يلي :- دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى العاصمة عدن خلال الـ48 ساعة القادمة على أن تتمركز في قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر.- إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بقيادة العميد عبدالله الصبيحي في المناطق الحدودية بين محافظتي أبين والبيضاء.- إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة العميد لؤي الزامكي في معسكر العمري بمديرية ذوباب على الساحل الغربي.- دخول قوة من الأمن العام والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لإعادة الانتشار وتأمين المدينة.







اتفاقية اللجنة السعودية بنود



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