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احذر هذه الرسالة..هجوم في تطبيق "واتس آب" تحت اسم علامة تجارية شهيرة
الإثنين, 13 يناير, 2020 05:41:00 مساءً

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احذر هذه الرسالة..هجوم في تطبيق "واتس آب" تحت اسم علامة تجارية شهيرة
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*يمن برس -متابعة خاصة
قام محتالون باستخدام العلامة التجارية الشهيرة "أديداس" ليشنوا هجوما على مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتس آب".

ووفقا لموقع "نيوز رو"، فقد قام المحتالون بإرسالة رسالة إلى مستخدمي التطبيق تدعوهم للحصول على هدية بمناسبة الذكرى الذهبية للعلامة التجارية، وتم إرفاق الرسالة برابط لموقع مزيف، حيث كان يجب على المستخدم الإجابة على بعض الأسئلة وإرسال الرسالة إلى 20 جهة اتصال ليحصل على الهدية.

ووفقا لشركة " ESET" التي اكتشفت الهجوم، فإن شكل الإعلان للوهلة الأولى يبدو طبيعيا، ولكن بعد دراسة الموقع، يمكن ملاحظة أنه مزيف، وأن الرابط في الرسالة لا يؤدي إلى الموقع الرسمي للعلامة التجارية وأن شعار الموقع هو الشعار القديم للشركة.

ولم يتم تحديد عدد المستخدمين الذين وقعوا ضحية لهذا الهجوم، كما لا يوجد أي معلومات حول المشاكل التي يمكن أن يواجهوها بعد دخولهم الموقع المزيف.


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خاص - يمن برس

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