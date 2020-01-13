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بيان مخيب للآمال من الشركة المالكة للكابل البحري للإنترنت

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*يمن برس - متابعات

قالت شركة GCX المالكة للكابل البحري للانترنت، ان قطعين رئيسيين تعرضت له الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس، الخميس الماضي.



و أكدت الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط و ميناء السويس و الكابل البحري FEA الواصل بين مومباي و ميناء السويس.



و حسب بيان الشركة، تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بسبب مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة.



و لفتت شركة GCX إلى أنها تقوم بتجهيز سفينة الإصلاح و تم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة منوهة إلى أن الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح يعتمد على توفر التصاريح.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت شركة GCX المالكة للكابل البحري للانترنت، ان قطعين رئيسيين تعرضت له الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس، الخميس الماضي.و أكدت الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط و ميناء السويس و الكابل البحري FEA الواصل بين مومباي و ميناء السويس.و حسب بيان الشركة، تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بسبب مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة.و لفتت شركة GCX إلى أنها تقوم بتجهيز سفينة الإصلاح و تم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة منوهة إلى أن الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح يعتمد على توفر التصاريح.







اليمن انقطاع الانترنت



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