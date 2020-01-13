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بيان مخيب للآمال من الشركة المالكة للكابل البحري للإنترنت
الإثنين, 13 يناير, 2020 05:52:00 مساءً

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بيان مخيب للآمال من الشركة المالكة للكابل البحري للإنترنت

*يمن برس - متابعات
قالت شركة GCX المالكة للكابل البحري للانترنت، ان قطعين رئيسيين تعرضت له الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس، الخميس الماضي.

و أكدت الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط و ميناء السويس و الكابل البحري FEA الواصل بين مومباي و ميناء السويس. 

و حسب بيان الشركة، تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بسبب مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة.

و لفتت شركة GCX إلى أنها تقوم بتجهيز سفينة الإصلاح و تم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة منوهة إلى أن الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح يعتمد على توفر التصاريح.


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خاص - يمن برس

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