بيان مخيب للآمال من الشركة المالكة للكابل البحري للإنترنت

*يمن برس - متابعات
قالت شركة GCX المالكة للكابل البحري للانترنت، ان قطعين رئيسيين تعرضت له الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس، الخميس الماضي.
و أكدت الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط و ميناء السويس و الكابل البحري FEA الواصل بين مومباي و ميناء السويس.
و حسب بيان الشركة، تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بسبب مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة.
و لفتت شركة GCX إلى أنها تقوم بتجهيز سفينة الإصلاح و تم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة منوهة إلى أن الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح يعتمد على توفر التصاريح.
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