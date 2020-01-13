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إجراءات صارمة لضبط الأسعار ومنع المخالفات التجارية في سقطرى
الإثنين, 13 يناير, 2020 05:59:00 مساءً

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وكيل أول محافظة سقطرى ولجنة مراقبة الأسعار
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وكيل أول محافظة سقطرى ولجنة مراقبة الأسعار

*يمن برس -سقطرى
ناقشت السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى اليوم الاثنين، ضبط الأسعار ومنع المخالفات التجارية في الأرخبيل.


جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي بلجنة مراقبة وضبط اسعار المواد الغذائية في المحافظة، حسب وكالة سبأ الرسمية.

وحسب الوكالة ناقش الاجتماع عدد من الإجراءات لتحقيق استقرار للحالة التموينية في المحافظة ومنع المخالفات التجارية.

وأكد الجريبي أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرقابية والضبطية، للحفاظ على الاستقرار السعري في الاسواق ومنع المخالفات التجارية.


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خاص - يمن برس

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