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المنظمات الدولية في الضالع تستأنف عملها

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*يمن برس - متابعات



إستأنفت معظم المنظمات الدولية والإنسانية أعمالها في محافظة الضالع "جنوب اليمن" بعد تعهد السلطات المحلية بحمايتها.



وقال مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الضالع نبيل العفيف إن عودة استئناف أعمال المنظمات الدولية جاء عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المنظمات بمختلف مديريات المحافظة.



وأضاف العفيف أن جميع المنظمات العاملة في الضالع سوف تبدأ بتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة بعد تعهد السلطات بحمايتها.



وأشار العفيف إلى أنهم وبالتعاون مع السلطات الأمنية سيقدمون كل التسهيلات بعد توفير الظروف الملائمة لعمل هذه المنظمات التي تعد شريكة بجانب الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية للإسهام في تحسين الأوضاع العامة للمواطنين .



وكان نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، قد ترأس أمس الأحد إجتماعًا ضم ممثلي المنظمات المعنية بالعاصمة المؤقتة عدن ناقش فيه مختلف الترتيبات والتسهيلات لاستئناف عمل المنظمات الدولية في إطار خططها للعام الجاري 2020م في عدد من المجالات والقطاعات في الضالع منها الصحة والتعليم .



يشار إلى أن عددًا من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، علقت أعمالها بمحافظة الضالع عقب تعرضها لهجمات إرهابية من قبل عناصر مسلحة أواخر العام الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إستأنفت معظم المنظمات الدولية والإنسانية أعمالها في محافظة الضالع "جنوب اليمن" بعد تعهد السلطات المحلية بحمايتها.وقال مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الضالع نبيل العفيف إن عودة استئناف أعمال المنظمات الدولية جاء عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المنظمات بمختلف مديريات المحافظة.وأضاف العفيف أن جميع المنظمات العاملة في الضالع سوف تبدأ بتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة بعد تعهد السلطات بحمايتها.وأشار العفيف إلى أنهم وبالتعاون مع السلطات الأمنية سيقدمون كل التسهيلات بعد توفير الظروف الملائمة لعمل هذه المنظمات التي تعد شريكة بجانب الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية للإسهام في تحسين الأوضاع العامة للمواطنين .وكان نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، قد ترأس أمس الأحد إجتماعًا ضم ممثلي المنظمات المعنية بالعاصمة المؤقتة عدن ناقش فيه مختلف الترتيبات والتسهيلات لاستئناف عمل المنظمات الدولية في إطار خططها للعام الجاري 2020م في عدد من المجالات والقطاعات في الضالع منها الصحة والتعليم .يشار إلى أن عددًا من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، علقت أعمالها بمحافظة الضالع عقب تعرضها لهجمات إرهابية من قبل عناصر مسلحة أواخر العام الماضي.







المنظمات تستأنف عملها الضالع



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