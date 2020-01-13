برعاية سعودية.. دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى عدن خلال الـ48 ساعة القادمة

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*يمن برس - متابعة خاصة

توصلت لجنة عسكرية سعودية، اليوم الإثنين، إلى اتفاق مع قيادة قوات الجيش في مدينة شقرة الساحلية، بمحافظة أبين، جنوب اليمن.

و تم الاتفاق بحضور العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع، و العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية، و العميد علي الذيب الكازمي مدير أمن محافظة أبين، و قيادات عسكرية أخرى.

و تضمن الاتفاق دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى عدن خلال الـ48 ساعة القادمة على أن تتمركز في قصر المعاشيق الرئاسي، وإعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع في المناطق الواقعة بين محافظتي أبين و البيضاء.

ونص الاتفاق على اعادة انتشار وتمركز قوات اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة العميد لؤي الزامكي في معسكر العمري بمديرية ذو باب غرب محافظة تعز.

كما تضمن الاتفاق دخول قوة من الأمن العام والشرطة العسكرية و قوات الأمن الخاصة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لإعادة الانتشار وتأمين المدينة.