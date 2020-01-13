حقيقة اندلاع مواجهات بين قوات طارق صالح والعمالقة في الساحل الغربي

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*يمن برس - خاص

نفى الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، ماتردد حول اندلاع مواجهات بين قوات طارق صالح وقوات العمالقة في مديرية الخوخة (جنوبي الحديدة).وقال في بيان اليوم الاثنين حصل "يمن برس" على نسخة منه إنه لاصحة لكل مانشر حول اندلاع اشتباكات بين قوات طارق صالح وقوات حمدي شكري أو المقاومة التهامية.

ودعا الدبيش وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية.