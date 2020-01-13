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تحذيرات من موجة برد قاسية تضرب اليمن ابتداءً من الليلة
الإثنين, 13 يناير, 2020 10:10:00 مساءً

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تحذيرات من موجة برد قاسية تضرب اليمن ابتداءً من الليلة
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*يمن برس - خاص

حذر الفلكي اليمني أحمد الجوبي من اشتداد البرد في اليمن تزامناً مع بداية أيام "سعد الذابح" الذي يبدأ من اليوم الاثنين.

 

وأكد الجوبي في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "فصل سعد الذابح سيستمر أكثر من 10 أيام".

 

جدير بالذكر أن هذا الفصل الشتوي سمي بسعد الذابح لشدة برودته ويستمر لمدة عشرة أيام في الغالب.




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خاص - يمن برس

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