ماذا قال الرئيس هادي لغريفيث بشأن الحديدة؟

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، استمرار الحكومة الشرعية في تعاونها مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث للدفع بعملية السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

كما أكد هادي استعداد الحكومة لتنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مماطلة الحوثيين المتكررة وبما يفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وأمنه واستقراره وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وبحث الرئيس هادي مع المبعوث الأممي، مساعي السلام وسبل تنفيذ بنود اتفاق السويد الذي توصلت له الحكومة ومليشيا الحوثي أواخر ديسمبر الماضي.