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النائب العام اللبناني يفرج عن زوج نانسي عجرم
الإثنين, 13 يناير, 2020 10:46:00 مساءً

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النائب العام اللبناني يفرج عن زوج نانسي عجرم
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*يمن برس - متابعات

كشف غابي جيرمانوس محامي فادي الهاشم، زوج المغنية اللبنانية نانسي عجرم ، عن أن الهاشم موجود حاليا في منزله، بعدما أصدر النائب العام قرارا بالإفراج عنه.

وتعليقا على ما أثير حول قتيل فيلا نانسي ، أكد غابي جيرمانوس في تصريحات صحفية ، أن الهاشم موجود حاليا في منزله، بعدما أصدر النائب العام قرارا بالإفراج عنه، إثر قيام أهل الضحية بصفة الادعاء الشخصي، إذ تم استدعاء الهاشم والاستماع إليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن استدعاءه إجراء طبيعي يتخذ في أي قضية، مشددا على أنه غير محتجز، إذ أخلى القاضي سبيله فور انتهاء التحقيق.

واعتبر جيرمانوس ما تشهده المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية مغرضة، للتشهير بعائلة نانسي لأسباب مؤسفة، مؤكدا أنه لا يصح إلا الصحيح، فالقضاء وحده صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية، وكامل الأجهزة الأمنية تتولى التحقيق بحرفية عالية.

وشدد محامي الهاشم على أن الإجراءات التي تشهدها القضية مرتبطة بالإجراءات القضائية النظامية، والجميع يخضع لما يفرضه القضاء العادل والذي يهدف إلى إظهار الحقيقة مجردة، وردع التشهير والتضليل بقضية فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم، بما يضمن رد اعتبارهم.




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خاص - يمن برس

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