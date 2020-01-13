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بيان هام حول أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين

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*يمن برس - متابعات خاصة

اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية، اليوم الاثنين، الحوثيين بافتعال أزمة وقود داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم بهدف تنشيط "السوق السوداء"، والإثراء من وراءها. وقالت اللجنة في بيان لها إن "العائدات المالية للسوق السوداء تم توظيفها لتمويل حرب الحوثيين ضد المدنيين مشيرة إلى أنهم استطاعوا الحصول على أموال طائلة من الأسواق السوداء التي يتحكمون بحركة البيع فيها.

وأكدت اللجنة إن "كميات الوقود المستوردة خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، تغطي عملية الاستهلاك حتى منتصف مارس المقبل".. لافتة إلى أن "60% من الوقود وصلت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة".



وقالت اللجنة إن "إيرادات الوقود وصلت إلى 52 مليار ريال، بينها 27 مليار أودعت في حساب مؤقت بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك من أجل تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين". وأكدت اللجنة إن "كميات الوقود المستوردة خلال الأربعة الأشهر الأخيرة، تغطي عملية الاستهلاك حتى منتصف مارس المقبل".. لافتة إلى أن "60% من الوقود وصلت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة".وقالت اللجنة إن "إيرادات الوقود وصلت إلى 52 مليار ريال، بينها 27 مليار أودعت في حساب مؤقت بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك من أجل تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين".





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نفط الحوثيين سوق سوداء



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