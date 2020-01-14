إسرائيل تهدد باغتيال حسن نصر الله

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*يمن برس - متابعات

في رسالة تحذير مبطنة ألمح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إمكانية تصفية حسن نصر الله أمين عام حركة حزب الله اللبنانية إذا ما استمر في تهديد إسرائيل.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، باللغة العربية على حسابه في تويتر، الاثنين: "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتهديد إسرائيل، كلما تفاقمت محنته، تزداد غطرسته".

وأضاف كاتس: "لقد أُجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بعد تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته.. وإذا تحدى إسرائيل فلن يساعده ذلك أيضا".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد قال صراحة يوم أمس: "ما وصلنا له من إنجازات تم ببركة القيادة الإيرانية ورسولها الأمين قاسم سليماني".

وأضاف نصر الله: "أحد أسباب انتصارنا على إسرائيل عام 2000 كانت الجهود التي قام بها سليماني".